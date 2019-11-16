Европа хочет заменить российский газ на туркменский

Это подразумевает строительство Транскаспийского газопровода, которое профинансируют Всемирный банк и один из фондов ЕС

Ашхабад и Брюссель готовятся к подписанию рамочного соглашения о поставках туркменского газа в Евросоюз, что подразумевает строительство трубопровода по дну Каспия. Об этом пишет российская “Независимая газета”.

“Транскаспий” включен в список приоритетных проектов Евросоюза (ЕС), и вопрос о его реализации уже вышел за рамки простого обсуждения. Финансировать проект готовятся Всемирный банк и один из фондов ЕС — Фонд развития. Участие России в проекте не предполагается, но, как утверждают в туркменских дипломатических кругах, Москва препятствовать строительству трубы по дну Каспия не будет.

В ближайшие дни Генеральная Ассамблея ООН может принять решение по предложенной Туркменистаном резолюции: “Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества”. Это станет еще одним шагом на пути намерений Ашхабада по реализации планов Туркменистана по поставкам газа в страны ЕС.

: delo.ua