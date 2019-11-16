Окупанти розв’язали жорсткі бої на Донбасі: у ЗСУ є поранений

У п’ятницю, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один український військовий отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр Об’єднаних сил в Facebook. Противник використовував заборонену Мінськими угодами зброю.

Окупанти обстрілювали позиції підрозділів ОС з мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілу:

біля н. п. Черненко – з СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі у Зайцевого – зі стрілецької зброї, мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;

поблизу Лебединського і Березового – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

неподалік Новогнатовки – з великокаліберних кулеметів.

Ситуація на Донбасі

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В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» зафіксовано 7 ворожих обстрілу:

двічі неподалік Майорска – з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу Новотошковского – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

у Луганського – з станкових гранатометів;

два рази неподалік Новолуганского – з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

поблизу Хутора Вільного – з станкових протитанкових гранатометів.

«З початку поточної доби, 16 листопада, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано», – додали в українському штабі.