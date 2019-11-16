Безсмертний запропонував перетворити ОРДЛО в «дике поле»: у чому суть

Україна повинна відселити з окупованих районів Донбасу своїх прихильників і приготуватися до того, що конфлікт розтягнеться на довгі десятиліття.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній представник України в Тристоронньої контактної групи в Мінську Роман Безсмертний. За його словами, ОРДЛО повинно перетворитися у «дике поле».

«Треба було пропонувати програму відселення. А якщо не хочете – ось вам 25-30 років, ми відпрацьовуємо систему відносин. Беремо країну-посередника, тому що ми не можемо перебувати з ворогом в стані торгівлі. Треба вирішувати питання продовольства – країна-поручитель вирішує. Треба забезпечувати водою – через ООН договір «вугілля за продукти харчування» або «вугілля за воду», як це було всюди в таких складних ситуаціях», – заявив український дипломат.



На його думку, альтернатива нинішній ситуації на сході України лише одна – «дике поле», оскільки заморозка конфлікту неможлива.

«Для того, щоб відбулася заморозка, треба мати локальний територіально закритий конфлікт, як у Придністров’ї, Нагірному Карабасі. Тут заморожування не відбувається, тому що щодоби йдуть постачання зброї, боєприпасів, і при цьому йдуть накази стріляти. Рушниця, яка висить на сцені під час вистави, бабахне. А тут на сьогоднішній день потенціал озброєнь і техніки такий, як у Франції, в Німеччині. Це буде вибухати. Вибухає – це жертви, а це вже значить, що ніяких принципових підходів щодо шляху заморозки немає», – заявив Безсмертний.

«Якщо українська сторона хоче досягти позитивного результату, перше, що вона повинна зробити – усім, хто є патріотами, запропонувати програму відселення, забрати з цієї території, встановити через країну-поручитель відносини з тими, хто залишився там. Умовно кажучи, розробити програму «вугілля за продукти харчування». І треба розуміти – це справа на десятки років», – підкреслив він.

Як зазначив дипломат, обіцянки деяких українських політиків завершити конфлікт «за два тижні» або «за півроку» говорять про те, що «людина або не в здоровому глузді, або не розуміє, з чим має справу».

«П’ять років вже йде війна, нас розділяють тисячі жертв, треба це пропустити через себе і зрозуміти, що ви ведете розмову з тими, хто стріляв у ваших рідних, близьких, друзів», – заявив він.

Безсмертний вважає балканський варіант мирного врегулювання неприйнятним для України: «Йдуть розмови про те, що на Балканах все вирішено… Подивіться на ситуацію – там все на грані вибуху. Щоб вибуху не було, там ООН і ОБСЄ постійно фінансують, вливають туди гроші».

«Включена машина, яка буде кровоточити. Просто треба це зрозуміти. Нам треба вчитися з цим жити, це прийняти, вибудувати систему роботи і зайнятися облаштуванням нашого життя», – додав дипломат.