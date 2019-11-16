В мені нуль української крові, але я – політичний українець – Орлуша

Хто насправді здав Донбас і чому анексія Криму російським президентом Володимиром Путіним стала несподіванкою навіть для більшості російського істеблішменту – в інтерв’ю Оглядач розповів поет і колишній політтехнолог Андрій Орлов, відомий під псевдонімом Орлуша.

– Коли почалося вторгнення Росії в Україну, ще з моменту анексії Криму, ви жорстко виступили на боці України. Чому?

– Що значить, чому? Ви вважаєте, що те, що я живу від Києва в 1200 км, означає, що у мене вимкнули мозок, совість і розум? Я як людина, як і багато хто в світі (не тільки етнічні українці), розумію, що це неправильно і злочинно. Але навіть в компанії однодумців, я окрема людина. Я з багатьма буваю не згоден, сперечаюся часом і з Муждабаевым, і з Бабченко… Але як тільки Бабченко сказав, що поїде до Москви на «абрамсе» – я сказав, що можу показати дороги по підмосковних лісах і на якийсь час можу бути перекладачем для українських та американських солдатів. Російську я знаю добре.

– Крім цього, ви підтримуєте фінансово і українську армію. Звідки у вас ці емоції?

– Рівне звідти, звідки вони у будь-якої людини по український бік кордону. Кордон, до речі, намалювали на моїй вже дорослої пам’яті, я опинився на російській стороні, а міг би цілком тоді жити і працювати в Києві або в Одесі.

Скажу більше, багато подумки переходять кордон, не виходячи зі своєї московської квартири. Поет Всеволод Ємєлін, наприклад. Сівби працює теслею в маленькій церкві в центрі Москви, не будучи при цьому тупим рабом державної і церковної пропаганди. Він завжди декларував себе як російський націоналіст. Живи він в Україні і будь українцем, точно був би в Правому секторі. Такий правий російська радикал, якому, здавалося б, пряма дорога як Прилепину на Донбас з автоматом в руках, але коли відбулася окупація Криму, Сівби сказав мені: з сьогоднішнього дня я змінюю свою національність – я тепер «політичний українець». У мені особисто нуль української крові, але я – теж політичний українець. І ті хлопці, які зараз сидять в тюрмі за те, що виходили з плакатами за звільнення моряків, Олега Сенцова і кримських татар, вони теж політичні українці. «Українець» для мене – це не тільки генетика, прописка або колір паспорта, а ще й щасливе відчуття свободи і бажання приєднатися до маси вільних людей, що йдуть у правильному напрямку.

Коли мене у Львові не пускали в нічний клуб, і охоронець мотивував це тим, що я, мовляв, «не козацького роду». Говорив він при цьому чистою російською мовою. Я не став йому розповідати про мою бабусю з Південного Уралу, яка говорила мені маленькому: «Не той козак, шо шаблю травні, а тієї, хто під Москву не ліг». Я не став говорити, що у козаків взагалі не було національності, там були і українці, і татари, і турки, і росіяни, хто завгодно.

І хто з нас з тим сек’юріті «козацького роду»? Я чи той хлопець, чийого батька разом з батьками-офіцерами привезли до Львова в 46-м році, заселили в польську квартиру в будинок австрійської забудови? Смішно. Козацтво –це взагалі найкращий історичний приклад багатонаціональної спільноти, де всі об’єднують мова віра і готовність померти за свободу і свою землю. Саме дух свободи замість тухлих імперських амбіцій відрізняє сьогодні політичних українців в Росії. І їх голос, нехай тихо, але звучить.

– Для чого, для визначення якоїсь позиції?

– На кожного активного людину припадає сто неактивних. Візьмемо вам 100 радикалів або 100 футбольних фанатів… Страху у них немає з різних причин. Вони готові битися з приводу і без, за правилами і без. Вони небезпечні для суспільства? Так.

Але якщо радикали, ультрас і футбольні хулігани на правильній стороні, організовано встають в ряди протестувальників, то їх сотня, звичайно ж, зробить більше, ніж 10 тисяч студентів.

Коли все починалося в 13-му році, російські футбольні фанати спочатку стали на українську сторону, підтримали вболівальників київського «Динамо». І банери були, і переклички трибун на московських стадіонах: фанати кричали «слава Україні», а друга трибуна «героям слава». Це потім їх Сурков або купив, або… Ну як купив? Впровадилися в рух, вивезли за державні гроші літаками на Чемпіонат Європи у Франції, лідерам грошенят підкинули. Сьогодні московським уболівальникам в голову не прийде підтримати якийсь протест в Москві, хіба що проти азіатських мігрантів. Повірте, їх було б видно і чути, адже співати і дружно кричати вони вміють. Відомого тепер кожному хіта «Путін – ху*ло» не з’явилося б без вболівальників харківського «Металіста», які раніше скандували його про Суркіса.

Якщо одна людина говорить голосно, його вже 10. Не знаю, за скільки голосів вважати мій, наприклад. Незважаючи на те, що я в цих всяких мітингах участі не беру.

– Чому ви не ходите на мітинги?

– Я ходив з Борисом Нємцовим на Марш миру проти російської агресії в 2014 році, ходив у проукраїнської колоні, коли сиділа Надія Савченко. Я підтримую те, тільки те, що я підтримую.

Борис Нємцов

Не дуже давно був на мітингу і до мене підійшли і запитали: «О, а чому ви тут?». Я чесно сказав, що не підтримую ідею «чесних виборів» в Москві, Навального і йому подібних. Вважаю, що будь-яка людина, який зараз в Росії йде у владу – колабораціоніст. Нехай чесно, але все-таки співпрацює з цією владою. Це все одно, що йти в німецький парламент у 1939 році при владі Гітлера. Я вважаю, що нинішня влада в Росії повинна бути в повному ігнорі. З нею можна працювати ніяким чином. Але коли тисячі людей затримують за участь у мирному протесті, я можу вийти за право на протест.

– Але ж це складно зробити, живучи в Росії.

– У будь-якій країні це складно. Але я маю на увазі не брати участь в їх справах. Коли мені кажуть: ось ти платиш податки в Росії, які в основному йдуть в кишеню Путіну, навіть на зброю з цих грошей, я думаю, йде менше. Я, до речі, чимало грошей перевів на допомогу ВСУ прямим перекладом з-за поребрика. І на лікарів, і на госпіталі, і на все інше. Повірте, я в Україні залишив податків за свої концерти набагато більше, ніж з мене отримала податкова служба Росії за останні п’ять років.

– Це надихає, радує, але і дивує в тому числі. Навіщо вам усе це?

– Я просто така людина, моя мотивація – бути мною. Я не проти всіх. У цьому сенсі всі намагаються всіх кудись приєднати або розділити: росіяни, українці, негри, білі, натурали, геї. Якщо б я останні роки жив в Україні, і в мене був би український паспорт – це мене іншим б не зробило. Якщо я зараз покажу вам український паспорт, я що іншою людиною буду?

Хтось мені написав з Сибіру на Фейсбуці: «Ось зараз ти виступаєш на корпоративах в українських олігархів, а завтра тебе викинуть на смітник». Ну, український корпоратив в Лондоні або в Куршевелі – це, ясний пень, мрія будь-якого артиста в світі, а я в цей день летів на звичайний концертик до Києва, ще були прямі рейси. У готелі В центрі міста я поставив на балкончику пляшку хорошого віскі і назвав «це сніданок зрадника». З Києва ми з Михайлом Єфремовим дісталися до Нью-Йорка, звідти теж послали мою доброзичливцю фотку з устричного ресторану на вокзалі Grand Central Station. Потім – Франція – теж «сніданок зрадника». Він потім почав благати, щоб я йому більше нічого не писав. Може, втратив, бідолаха, роботу, не зміг поїхати навіть раз на рік до Туреччини з дружиною, а зрадник як снідав, так і снідає. Прикро.

– Вам не страшно?

– Страшно, але терпимо. Боятися? Отримати бейсбольною битою по голові в під’їзді може будь-хто, не тільки поет. Заткнутися від страху? Страшно – це коли люди від страху не говорять те, що думають або змінюють свою позицію. Я це спостерігаю постійно.

– Напад Росії на Україну вас здивувало?

– Це здивувало більшість людей навіть в російському уряді. Я тоді був у Сочі на Олімпіаді (мається на увазі анексія Криму 2014-го року. – ред.), писав для газети «Комерсант» гумористичні вірші. І за три дні до закриття Олімпіади в Російському Домі Bosco був день української делегації. Там були російські віце-прем’єри, губернатори, міністри. Якщо б хтось з них міг припустити, що буквально через пару днів «ввічливі чоловічки» захоплять Крим, то їх би під тортурами ніхто не змусив фотографуватися під українським прапором! Повірте, у них там таке вовче відчуття, що знав би хоч один – ніхто б близько не підійшов до вареників і горілку. Тому так, я здивувався.

Анексія Криму

24 канал

Я думав, що щось таке може бути. Але Росія, навіть путінська, була євро-орієнтованої. Путін пообіцяв безвиз російським набагато раніше, ніж про це подумав Янукович чи Порошенко. Всі ці олімпіади і чемпіонати створювали непоганий імідж Росії, до Путіна на свята всі президенти їздили. Імідж – це кришталева куля з анекдоту. Куди поділи? Розбили. Рук-то дві усього, куля тримаєш, а руками обома – хвать! – за півострів! А адже імідж був досить непоганим, навіть для мене, жорстко антипутінського людини. Я своє ставлення до нього ще в 2005 у своїй книжці описав чітко і без півтонів…

– 2005 рік, коли у всіх все було добре?

– У кого добре, у Росії? На той час вже була розчавлена і переправлена конституція, доживала останні дні полусвобода слова. Мені Путін був зрозумілий і неприємний за десять років до війни з Україною. Тому для мене нічого нового не сталося.

Я ж був політтехнологом, а тоді скасували прямі вибори губернаторів, потім пішов захоплення влади держбезпеки, до 80% апарату уряду були колишніми кадровими співробітниками КДБ і ФСБ. Від усієї душі бажаю зараз Зеленському остаточно позбавитися від всього російського кагэбэшно-фээсбэшного спадщини у ваших спецслужбах. Я знаю, що було під час захоплення Донбасу, як доповідали в Київ: мовляв, «у нас все під контролем». Хто здав Донбас? Фсбшники в сбушної шкурі, яких і сьогодні чимало на самих відповідальних місцях. Вони не виконали свою роботу, пропустили – спочатку провокаторів, потім те людей зі зброєю, а потім – і регулярну армію «шахтарів», «відпускників» і «ихтамнетов». Ось таке в результаті вийшло «все під контролем». Тобто, під російським.

– До 2004 року ви як ставилися до Путіна?

– Завжди огидно. Він кдбіст. Я трохи брав участь у створенні з нього президента, працюючи з Борисом Березовським. Він тоді був заправляв і в Адміністрації президента і Раді безпеки. Я йому казав, що він здійснює системну помилка, але він вирішив, що бувають колишні кдбшники.

– Історик Юрій Фельштинський каже, що Борис Єльцин, Березовський разом з іншими російськими олігархами спеціально поставили Путіна, щоб врятувати своє майно.

– Ні Єльцин, ні інші олігархи Путіна не «ставили», його вибирав тільки Борис Березовський. Ніякої семибанкірщини і олигарщины тоді не було. Путіна призначив Березовський. Це була його велика помилка, за яку він і поплатився життям. Люди Путіна його в результаті, я думаю, і вбили.

– Тобто Березовський не повісився, його вбили?

– Якщо вам треба повіситися у великому старому англійському будинку, ви це будете робити на полотенцесушителе? Ну, якщо ви не дурний чоловік. Березовський дивацтвами не відрізнявся. Ви будете вішатися на шовковому шарфі, який навіть не зав’язується вузлом? Шовковий шарф Yves Saint Laurent – у мене є точно такий же. В одному місці купували. А на його шарфі навіть вузла не було. Виходить, він себе тиснув чи що? Бачили коли-небудь мотузку повішеного без сайту? Так, говорили, що Павло І теж на шарфі повісився, хоча його їм удавили.

– Чому тоді англійці приховали цей факт?

– А що вони можуть знати? У них є мертва людина, немає доказів або іншої версії. Смерть Березовського була для них стандартним випадком – труп у будинку в Лондоні. Ви думаєте, що для констебля це якийсь інший випадок? Поліції, за правилами, має бути все одно, хто цей чоловік – безробітний або російський бізнесмен. Поліція не повинна приділяти більше уваги на розслідування справи багатої людини.

Ось з справою Скрипаля вони таки докопалися до конкретних імен, і всього іншого. Була можливість. А тут не було можливості, порожній будинок, довести присутність кого-то неможливо. Відбитків пальців немає, того немає, цього немає. Отже, за браком прямих доказів… Адже якщо б це було можливо, вони напевно розглянули всі записи з камер і все інше. Хоча, найімовірніше, вбивали ті, хто ці камери і ставив.

Ні, я не конспіролог, але для мене очевидно, що без сторонньої допомоги цього зробити не можна.

Борис Єльцин і Борис Березовський

Радіо Свобода

– Коли Березовський зрозумів, що з обранням Путіна він зробив помилку?

– Через півроку-рік після його обрання він вже поїхав в Англію.

– Він не намагався вирішити конфлікт з Путіним, будучи в Англії?

– А ти вже не можеш вирішити конфлікт. Якщо ви даєте людині документи і право на свою квартиру, то він скаже: «все, моя квартира». Так і Путін: «я – президент, а ти сядеш в тюрму». Тому Путін і боявся Медведєва в якості приймача. У кого-то навіть були надії, що той пошле його на хер. Президент має достатньо права не відповідати на питання колишнього президента і сказати, наприклад: «Ти тепер злочинець, посидь, дружок, у в’язниці!».