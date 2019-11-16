Екс-глава «Microsoft Україна» призначено заступником гендиректора «Укроборонпрому» Абромавичуса

Колишня глава «Microsoft Україна» Надія Васильєва було призначено заступником з питань цифровізації у генерального директора «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби підприємства.

Васильєва стала вже восьмим заступником Абромавичуса.

Діяльність чиновниці буде спрямована на виконання таких завдань, як цифрова трансформація підприємств-членів концерну, побудова виртуализированного спільного центру компетенцій, трансфер технологій для спільних підприємств, створення кіберпідрозділу для нових продуктів.

Надія Васильєва — кандидат економічних наук, магістр міжнародного права. В 2014-2017 роках вона була генеральним директором «Майкрософт Україна».

У жовтні повідомлялося, що у генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса з’явилося три нових керівника департаментів.

Нагадаємо, 30 серпня президент України Володимир Зеленський призначив Абромавичуса гендиректором концерну «Укроборопром».