Під парламентом Грузії протестувальники наметами перекрили проспект

Громадські активісти провели ніч у наметовому містечку біля будівлі парламенту Грузії через провал законопроекту про реформу виборчої системи в країні.

Про це у п’ятому ятнцию, 15 листопада, повідомляє портал “Новини-Грузії”.

“Вже майже добу проїжджа частина головного проспекту Тбілісі залишається перекрита”, – йдеться у повідомленні.

Громадські активісти планують залишатися на місці доти, доки влада не виконає вимоги, які вони сформували спільно з опозицією – проведення дострокових парламентських виборів в умовах перехідного уряду.

Вночі протестувальники також розпалили біля свого наметового містечка багаття. Водночас поліцейські виставили на ділянці дороги, яку вони займають, залізні огорожі.

14 листопада парламент Грузії не ухвалив законопроєкт, поданий владною партією “Грузинська мрія”, про внесення змін до Конституції, які передбачають зміну виборчої системи.

Грузинська влада ще в червні на тлі багатотисячних протесних акцій пообіцяла внести зміни до Конституції, щоб вже у 2020 році провести вибори до парламенту виключно за пропорційною системою. Для прийняття конституційних поправок необхідні були голоси 113 депутатів. Однак парламент 101 голосом проти трьох проваливши законопроект.

Після голосування семеро депутатів заявили про вихід з парламентської більшості.

У відповідь у центрі Тбілісі кілька десятків людей перекрили проспект.