Через єврейського активіста світові ЗМІ підхопили фейк, ніби Київрада назвала вулицю на честь “нацистського колаборанта”

Голова Українського єврейського комітету Едуард Долинський запустивши в російські, а відтак і світові ЗМІ недостовірну інформацію, нібито Київрада присвоїла вулиці ім’я “нацистського колаборанта”.

Насправді, як інформувала “Новинарня“, 12 листопада міська рада присвоїли одній із проєктних вулиць у Солом’янському районі ім’я Генерала Павленка – на честь генерал-хорунжого армії УНР Віктор Павленка (1886-1932).

Наступного дня, як інформує “Історична правда”, Едуард Долинський написавши у соцмережі: “Вчора депутати Київради назвали вулицю на честь масового вбивці, ката і карателя Івана Павленка – нацистського колаборанта, військового злочинця, коменданта української допоміжної поліції і командира 109-го батальйону допоміжної поліції СС”.

Повідомлення Долинського масово “підхопили” російські та проросійські ЗМІ. Новина “Українська столиця назвала вулицю іменем нацистського колаборанта” з’єднання явилася на сайті Associated Press – від імені московського кореспондента.

Матеріал міжнародного агентства поширили такі видання, як New York Times та Washington Post.

“Associated Press пише про перейменування вулиці у Києві на честь нацистського колаборанта, а українські ЗМІ зберігають повне і абсолютне мовчання”, – зазначив надалі Долинський.

Фейкову новину помітили в Украні. Розбір фейку зробив, зокрема, журналіст Сергій Костеж у ФБ: “Я не знаю, що рухає Вами (Долинським) досі, хоча інформація перевіряється за 10 хвилин, я не знаю, навіщо Ви взяли участь у дискредитації України буквально на рівному місці, я не знаю, чому Ви, маючи можливість перевірити цю інформацію, нікого не цього навіть зараз, коли міжнародні ЗМІ поширюють фейк про те, що генерал Павленко був нацистом (що ображає пам’ять дійсно видатного генерала Віктора Павленка)”.

Колаж: КМДА

Пресслужба Київської міської державної адміністрації 14 листопада виступила зі спростуванням фейку, наголосивши, що Віктор Павленко та Іван Павленко – різні люди.

“На превеликий жаль, деякі публічні особи поширили власні здогадки, що вулицю названо ім’я ям Івана Павленка, чим спричинили негативний резонанс у міжнародному медіа-просторі. Тему жваво підхопили не лише російські пропагандистські ЗМІ, а й авторитетні міжнародні видання…

Просимо не поширювати фейки та радимо звертатися за роз’ясненнями до офіційних джерел”, – йдеться в повідомленні КМДА.

Associated Press та американські видання виправили власні повідомлення, вказавши на справжні підстави найменування вулиці в Солом’янському районі.

Тепер новина АР має заголовок: “Виправлення: історія України та в роки Другої світової війни”.

У новині АР водночас зазначено: “Едуард Долинський заявивши, що Київська міська рада прийняла рішення у вівторок назвати міську вулицю на честь Ніла Хасевича, якого він назвавши активістом Організації українських націоналістів, який малював антисемітські мультфільми та брав участь у масових вбивствах поляків під час Другої світової війни.

Долинський також повідомляв, що міські законодавці назвали іншу вулицю Києва на честь Івана Павленка, якого він назвавши нацистським співробітником і військовим злочинцем. Але міська влада Києва на своєму веб-сайті сказала, що вулиця названа на честь Віктора Павленка, який був генералом Української Народної Республіки, який боровся за незалежність України після більшовицької революції; він помер у 1932 році.

Долинський охарактеризував хід міської ради як способу жертв Голокосту. Українська влада не мала негайної реакції”.

Уранці 15 листопада Долинський видалив на фейсбуці всі свої попередні дописи про Павленка. У новому пості він вибачився “за те, що поспішив і, не розібравшись, поширив неправильну інформацію”.