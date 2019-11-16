Олександр Кочетков: після зустрічі в «Нормандському форматі» Зеленському хоч в Київ не повертайся

У президента Володимира Зеленського до російському президентові Путіну якесь фатальне потяг.

Таке враження, що Зеленський щиро сподівається, що вони сядуть удвох, поговорили по душах, порозуміються і всі після цього налагодиться. При цьому президент України ніяк не може зрозуміти, що після цієї розмови різко не може бути добре, коли одна сторона хоче, щоб нас не було, а ми хочемо залишатися. Про це в ефірі одного з каналів розповів політичний технолог Олександр Кочетков.

Він підкреслив, Зеленський не хоче бути ритуальної фігурою, коли після зустрічі в «Нормандському форматі» хоч в Київ не повертайся, тому і намагається чіплятися за будь-яку іншу можливість особистої зустрічі з господарем Кремля. При цьому зовсім незрозуміло, який політичний сенс переслідує український президент, бо нічого доброго з зустрічі з Путіним вийти не може.

Олександр Кочетков зазначив, у Путіна є тверда позиція, з якої він з’їжджати не має наміру. Він вже однією ногою у вічності і дивиться на те, що про нього напишуть у підручниках з історії, причому не російських, а світових. Йому абсолютно все одно на прохання Зеленського, адже у Путіна мета – максимально провокування соціального вибуху в Україні.