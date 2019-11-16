«Вона ж вся заколотая!»: у Росії розкрили секрет вічно молодий Повалій

Скандальна українська 54-річна співачка Таїсія Повалій, яка зараз живе в РФ, на своїй сторінці в Instagram опублікувала нове фото, на якому постала без єдиної зморшки. «Вирішила зробити селфи, нафарбувала губки», — так зірка підписала знімок.

Традиційно, деякі фанати висловили повний захват від зовнішності улюблениці. «Сонечко», «Скільки світла! Скільки тепла!», «Красуня!», «Більше селфи! Гарне фото!», «Дуже гарно», — написали вони.

Правда, серед фоловерів знайшлися і ті, кого здивувала така різка зміна в зовнішності співачки. «Скільки жінці років?», «На себе не схожа», «Це хто? Взагалі на неї не схожа», «Так, Таїсія, як-то сумно… Переборщили», — обурилися вони.



Тим часом, портал Teleprogramma.pro звернувся до косметолога Тетяні Брызгалиной з проханням прокоментувати, за допомогою чого знаменитість могла добитися такого ефекту омолодження. «Я не виключаю, що результат пластичної хірургії Таїсія підтримує як апаратними методиками, так і ін’єкціями. У співачки чудові повіки… Безумовно, вона вся заколотая. Ймовірно, також робила блефаропластику, злегка коректувала носик — він дуже гарний», — пояснила Бризгаліна.