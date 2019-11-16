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Кейт Миддлтон появилась на публике в брюках необычного цвета (фото)

16.11.2019

Кейт Миддлтон предстала в очень стильном наряде и выглядела великолепно

Кейт Миддлтон, жена британского принца Уильяма, каждый раз удивляет публику красивыми нарядами

На днях герцогиня Кембриджская вместе с супругом встретилась с волонтерами организации Give Us A Shout в Лондоне, пишет Рoliteka.net.

Для своего выхода Кейт выбрала винные брюки и клетчатый блейзер от Smythe. Образ завершали черные бархатные лодочки. Герцогиня выглядела очень стильно и свежо, улыбаясь людям. Миддлтон явно обскакала своим красивым нарядом Меган Маркл. Интересно, что скажет королева?

Данная организация была создана для помощи людям по телефону. Ранее ее возглавляли также Меган Маркл и принц Гарри, но позже пара отказалась заниматься ею. Маркл с супругом заявили, что откроют свою благотворительную организацию.

: politeka.net

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