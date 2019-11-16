Серйозна ДТП у Києві: Skoda врізалася у Mitsubishi і вилетіла на тротуар (відео)

У четвер, 14 листопада, увечері на вулиці Братиславській у Києві сталася серйозна ДТП: на перехресті не роз’їхалися автомобілі Mitsubishi Lancer і Skoda Octavia.

Зіткнення сталося близько 21:30. Про це повідомляє Інформатор.

Mitsubishi і Skoda рухалися по вулиці Братиславській назустріч один одному. Lancer почав здійснювати поворот наліво, в сторону Лісового проспекту, а водій Skoda, як кажуть свідки, промчав прямо на заборонений сигнал світлофора. Від удару Mitsubishi розвернуло, а Skoda вилетіла на тротуар.

: kriminal.tv

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