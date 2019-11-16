Бритни Спирс в мини-платье напугала внешним видом

Бритни Спирс позировала в горячих нарядах, но внимание публики привлекло другое

Американская певица Бритни Спирс некоторое время назад опубликовала пост в Инстаграм, который вызвал бурную реакцию среди пользователей

На кадрах звезда демонстрировала фигуру в разных нарядах, пишет Рoliteka.net. Артистка предстала в соблазнительном красном мини-платье и в розовом топе с белыми шотами. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Однако пользователи сети обратили внимание на неухоженный вид поп-дивы. В частности, некоторые отметили неаккуратный макияж Бритни и некрасивую прическу.

“Я тебя люблю, но умой лицо и вымой волосы”, “Похоже, она не спала три ночи. 🙄😱”, “Ты выглядишь, как будто только что проснулась после пьяной ночи… поправь макияж и прическу”, – написали некоторые пользователи.

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Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 12 Лис 2019 р. о 3:41 PST

: politeka.net