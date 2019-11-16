Зірку 90-х Богдана Титомира звинуватили в спробі зґвалтування

Зірку 90-х, співака Богдана Титомира публічно звинуватили в спробі зґвалтування. З гучною заявою виступила колишня студентка МДІМВ і порноактриса Ангеліна Дорошенкова в ході шоу «Прямий ефір» на пропагандистському телеканалі «Росія 1».

За словами Дорошенковой, Титомир домагався її в квартирі у спільних друзів, а після відмови почав рвати на ній одяг, ударив її ногою в живіт, а потім побив.

«Мені вже надходили погрози, мені страшно, і я не можу перебувати в Москві», — додала вона, пояснивши, що після інциденту вона ховалася від «божевільного діда» в Сочі.

Колишній учасник групи «Кар-Мен» факт інтимних відносин з Ангеліною визнав, зазначивши, що познайомився з Дорошенковой три роки тому.

«Вона була худенька, симпатична, і я з нею легко замутив. Я в той час пере*** не одну порнозірку. Тоді мені було це досить цікаво», — сказав він.

До речі, перевірка на детекторі брехні, яку співакові влаштували у студії телеканалу, показала, що у співака і порноактриси дійсно стався конфлікт, однак побиття і спроби зґвалтування не було.