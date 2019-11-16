Були галюцинації? З’явилися дивні деталі загибелі підлітка в Прилуках

Друзі 14-річного підлітка Дениса Чаленко, якого знайшли мертвим на залізничних коліях у Прилуках на Чернігівщині, розповіли, що в день смерті у нього нібито були галюцинації і вельми дивну поведінку.

Проте в поліції закликали не вірити на слово дітям, оскільки в їх розповідях багато нестиковок.

«Неповнолітні, які дають нам свідчення, – нещирі. Це підтверджується тим, що дуже багато протиріч один одному», – заявив заступник керівника Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

Також наголошується, що в крові хлопця виявили 0,32 проміле алкоголю. Це трохи вище норми.

Батьки підлітка також висловили думку, що потрібно допитувати не дітей, а правоохоронців, які з перших хвилин оглядали місце події. «На детектор брехні їх. Вони вам відразу скажуть, хто їм сказав це приховати», – обурилася мати Світлана Чаленко.

Цуцкірідзе у свою чергу пообіцяв у разі підтвердження недбалості поліцейських, звільнити їх. «Ми нікого не будемо ховати за ширмою. Ті особи, в тому числі і керівник відділу, будуть звільнені», – запевнив він.

Нагадаємо, результати судмедекспертизи показали, що причиною смерті стала черепно-мозкова травма. Рідні наполягли, що це – свідоцтво вбивства, а не сліди від коліс поїзда, як припустили в поліції.