Фракція «ЄС» вимагає порушити кримінальні провадження стосовно двох «слуг народу»

Фракція “Європейська Солідарність” вимагає порушити кримінальні провадження у зв’язку з висловлюваннями двох депутатів від “Слуги народу” Євгена Шевченка і Максима Ткаченка, які “виправдовують російську агресію”.

Про це повідомляє прес-служба політичної сили.

Депутати від “Європейської Солідарності” сформували запит до керівніцтва Служби безпеки України (СБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР).

У “ЄС” наворожили, що депутат від монобільшості Євген Шевченко виступав в ефірі російського пропагандистського телешоу, заявивши у своїй промові, що “покладає провину за продовження війни на Донбасі на “українських націоналістів”, а не на країну-агресора”. На думку депутатів від “ЄС” така заява має всі ознаки державної зради і несе шкоду національній безпеці країни.

Інший представник пропрезидентської політсили, Максим Ткаченко, “фактично закликав визнати бойовиків, заявивши про можливість співпраці з представниками окупаційного режиму на Донбасі після деокупації української землі”.

“Заяви обох депутатів монобільшості грубо порушують вимоги Конституції України та дискредитують українських захисників і Україну загалом, що становить шкоду національним інтересам. Відтак, посягання на територіальну цілісність, суверенітет, шкода національним інтересам та виправдовування російської окупації мають отримати належну правову оцінку і реакцію вітчизняних спецслужб”, – заявили в політсилі.

Крім цього, депутати нікого акцент на тому, що подібні висловлювання “слуг народу” дискредитують Збройні Сили України, а також Верховну Раду – яка реалізує державну політику щодо стримування агресії з боку РФ.

“Враховуючи суспільну небезпечність зазначених дій, просимо надати правову оцінку вищезгаданим публічним діям народних депутатів України Максима Ткаченка та Євгена Шевченка; порушити кримінальні провадження та вжити заходів з метою забезпечення невідворотності покарання за відповідні злочинні діяння”, – резюмували у “ЄС”.