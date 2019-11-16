Окупанти здійснюють провокації у місцях розведення сил

Попри заяви про мирні ініціативи російські окупаційні війська здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил та засобів поблизу Петрівського і Богданівкі.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

“Попри заяви про мирні ініціативи російські окупаційні війська здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил та засобів. Так, зокрема, у районі ділянки розведення №3 поблизу населених пунктів Богданівка та Петрівське на Донеччині, збройні формування Російської Федерації дві доби поспіль ведуть вогонь по позиціях Об’єднання єднаних сил неподалік межі вищезазначеної ділянки”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією штабу ООС, 15 листопада вдень окупанти вели вогонь з великокаліберного кулемету з напрямку Вікторівки по позиціях українських військ в районі Новогнатівки. У суботу вранці, 16 листопада, протягом півгодини російські окупанти стріляли з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів по укріпленнях Об’єднання єднаних сил неподалік Старогнатівки. Вогонь вівся з напрямку Петрівського. Зазначається, що бойовики, ведучи вогонь з правого та лівого флангу за межами ділянки розведення, провокують українських військовослужбовців на вогонь у відповідь та розраховують зафіксувати обстріли у межах ділянки №3. В подальшому російська сторона планує використати ці матеріали для звинувачень України на світовій арені у порушенні мирного процесу, переконані у штабі ООС.

Як повідомлялося, 11 листопада згідно з мінськими домовленостями в районі населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області завершилося практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки.

З ділянки розведення №3 відведено 42 військовослужбовця ЗСУ, три бойових броньованих машини та 48 одиниць стрілецької зброї. Сілі ООС відійшли на 1 км та зайняли заздалегідь обладнані позиції.

Процес відведення реалізується в рамках досягнутих у попередні роки домовленостей у Мінську. Зокрема, Протоколом від 5 вересня 2014 року, Меморандуму від 19 вересня 2014 року, а також комплексу заходів з виконання Мінських урік від 12 лютого 2015 року.