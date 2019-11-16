Під Дніпром любитель «російського світу» принизив жінку із-за української мови

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік з символікою Росії публічно принизив і образив жінку.

На це його спровокувало те, що криворожанка розмовляла українською мовою, повідомила Світлана Данилова на сторінці в Facebook

«Це тіло чоловічої статі чіплялося до моєї подруги, за те, що вона розмовляє українською мовою. Ображало і принижувало жінку саме через мову», – написала Світлана Данилова.

Дівчину вчинок обурив любителя «російського світу» і те, що він ходив в одязі з російською символікою:

«Ми в Україні живемо або «ось це російське» чмо вже може безкарно розгулювати по місту з куркою-мутантом і прапором держави-агресора на шкурі, зовсім не ховаючись, погрожувати щирим патріотам України і називати нас гнидами? Вітаю, довыбирались. «Російський світ» вже тут і нахабніє», – додала мешканка Кривого Рогу.

Любитель «русского мира» в Кривому Розі

Facebook Світлани Данилової