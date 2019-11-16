Потап и Настя Каменских продемонстрировали стильные осенние образы

Потап опубликовал новое фото со своей женой Настей Каменских. Однако заявление рэпера взбудоражило фанатов пары.

В микроблоге у Потапа в последнее время все чаще появляются его совместные снимки с любимой женой Настей Каменских. Вчерашний день не стал исключением. Рэпер разместил совместное фото с супругой, а вот подпись к снимку заставила фанатов пары поволноваться.

«Мы разъехались…», – начал свой пост Потап, чем немало удивил и огорчил поклонников. Однако, как оказалось, для волнения у подписчиков нет причин, поскольку разъехалась звездная пара только на время гастролей.

«Мы разъехались по концертам, Настечка в Испанию, я в Хмельницкий и Луцк с @mozgiband», – гласит подпись под снимком.

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Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 15 Лис 2019 р. о 12:12 PST

На фото Потап и Настя выглядят счастливыми и влюбленными. Звездная чета демонстрирует стильные осенние образы в спортивном стиле. Настя позировала в тренировочном комплекте бирюзового оттенка, который дополнила черными ботинками на шнуровке и небрежным пучком на голове. А Потап облачился в красно-черный спортивный костюм, футболку с принтом, яркую шапку и белые кроссовки.

: hyser.com.ua