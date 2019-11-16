В России прошел митинг против действий силовиков

Отец расстрелянных силовиками братьев Гасангусеновых вновь провел в Махачкале пикет с требованием найти и наказать убийц его сыновей, передает корреспондент “Кавказ.Реалии”.

В частности, Муртазали Гасангусенов требует привлечь к уголовной ответственности экс-начальника ОВД Шамильского района Ибрагима Алиева – именно он после убийства Гасангусеновых рапортовал об уничтожении двух боевиков в ходе спецоперации.

Алиев был лишь понижен до должности участкового и переведён на работу в соседний район, уголовной ответственности он не понёс.

Пикет прошел на пересечении улиц Дахадаева и Гамзатова. Поддержать Гасангусенова пришли его односельчане, махачкалинцы, а также общественный деятель Лариса Бачиева.

Бачиева, по собственным словам, возмущена пассивностью дагестанцев, которые делают вид, что ничего не происходит.

: ghall.com.ua