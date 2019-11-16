В США разработали 3D-принтер для печати зубных протезов (видео)

Стоимость напечатанного на 3D-принтере комплекта зубного протеза составляет $10 по сравнению с $50, которые стоит традиционный протез

Компания Formlabs из Массачусетса разработала 3D-принтер для печати зубных протезов.

Об этом сообщило издание TechCrunch.

Указано, что новые устройства получили название Form 3b, они используют в 3D-печати метод стереолитографии — когда ультрафиолетовые лазеры облучают специальную жидкую смолу, благодаря чему она становится твердой и приобретает необходимую форму.

Как отмечается, эта американская компания открыла подразделение под названием Formlabs Dentel, которое будет создавать новые материалы для этого принтера.

Сам же 3D-принтер уже может печатать зубные протезы, коронки, мосты и другие материалы для стоматологии.

Сообщается, что стоимость полного комплекта зубного протеза составляет $10 по сравнению с $50, которые стоит традиционный зубной протез.

: delo.ua