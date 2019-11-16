В сети высмеяли российских чиновников из-за абсурдного “ноу-хау”

В сети высмеяли “капитальный рмонт” одного из домов Свердловской области Российской Федерации.

Проблема “разваливающихся домов” в Российской Федерации довольно актуальна и касается многих жителей действительно каждой области и каждого региона. Конечно, таких проблем не так много в столице Москве и в культурной столице – городе Санкт-Петербург. Однако, ситуация гораздо плачевнее во многих других городах. Чем дальше, тем, как говорится, хуже.

Это подтверждает развалившийся, в прямом смысле этого слова, дом в гороже Сухой Лог, что находится на Урале, в Свердловской области. В 2012-м году власти провели “капитальный” ремонт, которого долгое время просили жители дома. Однако, не прошло и семи лет, как капремонт “пропал”. Дело в том, что обычный ветер сорвал с жилого дома облицовку. В сети хоть на инцидент отреагировали бурно, так же, как и жители самого дома, однако нашлись и те, кто курьез высмеял.

В уральском городе Сухой Лог коммунальщики починили разваливающийся жилой дом скотчем. Аварийным здание признавать не хотят. Капремонт через 25 лет: https://t.co/KZo111a7u4

Как тебе такое, Сергей Собянин? pic.twitter.com/ZkoV8swIPK

— Лентач (@oldLentach) 14 листопада 2019 р.

Например, несколько часов назад на популярном паблике “Лентач” в социальной сети twitter появилась публикация на эту тему. Авторы поста подшутили над тем, что ремонтировали здание с помощью скотча, что вполне вероятно. Так же к описанию проблемы добавили картинку из известного советского мультфильма “Простоквашино”, на которой изображен дом в плохом состоянии и надпись “Дом отремонтирован. Живите, как хотите”. Так же авторы поста обратились к мэру Москвы, Сергею Собянину.

: akcenty.com.ua