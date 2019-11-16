Стати Квазімодо на окупованих дуже просто. Точніше простіше простого — досить купити за свої гроші якусь субстанцію у вигляді шматка мила, вмитися і … І все, результат, як говориться, на лице. Ща розповім трохи про це детальніше.

Отже, почнемо з того, що є така штука як мило [на росії тако хернею користуватися не особливо люблять, але то таке]. Є мило, яке виробляють заводи чи фабрики, а також є те мило, яке вважається милом ручної роботи.

Мило ручної роботи останніх років 6-7 набирає популярність, адже і несе від нього як би не дустом чи дихлофосом, і виглядає презентабельно. У Донецьку, до війни і окупації, це мило теж досить таки популярним, його не соромно було придбати в подарунок мамі-сестрі-дівчині-дружині, адже і пахло смачно, і виглядало це все красиво.

А взагалі, до війни на мило ручної роботи непогано заробляли і продавці, і виробники, підвального виробництва без сертифікатів якості фактично не було, адже ніхто не хотів проблем з клієнтами, раптом продукт виявиться неякісним. Ні, судів, якщо бути чесним, не особливо боялися. Боялися вихопити по морді ногами раз 500, мало хто купить твій товар.

Але це було до війни. Зараз же все набагато краще і красивіше: біндер нема, солдати НАТО не заважають мило виробляти, вискарик з кожного водопровідного крана тече. Одним словом — все чікі-пуки, можна гроші в мішки збирати і продавати мило ручної роботи вагонами [рышпублика ж развиваицца, йопт].

Днями я зустрівся з власником крамнички, острівця в трц з продажу мила в Донецьку, який торгував цим товаром постійно. І шось я подумав, що ця зустріч взагалі невипадкова — можна купити подарунок на новий рік, тим більше шо власник точно підкаже шо купляти, а шо не варто.

І ми потопали пити каву з дядьком. Побазикав трохи за життя, я попросив підказати його, мовляв шо з його товару можна купити родичам, шоб і не соромно було, і шоб всім сподобалося.

Скажу чесно, відповідь власника магазину з продажу мила ручної роботи мене трохи здивував, бо у відповідь я почув — купи господарського мила і не виє, а не цю погань-. Відповідь мені трошки не сподобався, бо я не зміг скласти 2+2: власник магазину, який називає свій товар гидотою, як мінімум викликає підозру. Тому я перепитав, мовляв де погань, адже до війни постійно купував у нього на точці і все було збс.

Дядько психанув. Дуже. Тому на пальцях і мені популярно пояснив, чому його товар купувати не рекомендується:

Ті, хто варили мило, у більшості випадків, виїхали з окупації, залишилися фахівці — це 2 людини профі на 50 підвальних виробництв тов -рукожоп-

Сертифікатів до мила тобі ніхто не дасть, мило не перевіряє жодна лабораторія в принципі.

Постачання сировини для миловаріння — це пиздець окремий, невигідно везти з рф нормальної якості компоненти, бо тоді товар нерентабельний, його тупо ніхто не купить.

Невигідно везти якісні складові, але вигідно везти хімію для виробництва, з Китаю.

Китайські складові — це сука лотерея, бо іноді інструкція приходить на китайському і рідко англійською.

Кілька разів прочитавши склад англійською, ти розумієш, шо краще б прислали на китайському, бо з цих компонентів можна створити і мило, і

брудну ядерну бомбу.

Сказати, що протипоказань на китайські товари дохера – це нічого не сказати, тому гарантій шо після використання мила у клієнта шкіра не злізе з морди обличчя аж до кісток ніхто не дає [ орієнтуються за тих, хто варить мило — якщо скарг немає, то хуй з ним, можна пробувати продавати]

Скарги клієнтів? Похуй. У власника дах в мыгыбы дыныры. Так шо якщо помив голову і став лисим — власнику пахую. А будеш права качати якщо, то й зуби виб’ють.

Мило сушить шкіру обличчя, діє як губка. Зуби не випадають після використання мила, немає. Але з волоссям як пощастить: в одних клієнтів лупа сама тікає, бо ядерний удар — це занадто, в інших волосся на голові стають сухими і ламкими, у третіх тупо починається свербіти голова після такого «мила». Одним словом, як пощастить.

Продається таке мило? 30 % від довоєнних продажу, якщо порівнювати. Страху у власника, що продасть фуфел дружині якогось орка або дынырийской макаки немає, каже шо дах дозволяє бикувати навіть таким контингентом і спокійно слати нахуй в разі претензій.

Совість не гризе власника за то шо продає фуфел. Взагалі. Причина — дивіться вище+він любить бабло.

Епілог. Коротше, мила я так і не купив. Налякався, хочеться шоб руки відпали після використання ядерної дынырийского дусту.

Фашик Донецький