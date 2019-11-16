У Сербії терміново госпіталізували президента з-за проблем з серцем

Увечері, 15 листопада, в Сербії терміново госпіталізували президента Олександра Вучича з-за проблем з серцем.

Про це повідомляє прес-служба гаранта.

«Генеральний секретаріат президента Республіки Сербія інформує громадськість, що президент Республіки Сербія Олександр Вучич був направлений у Військово-медичну академію в Белграді 15 листопада через серцево-судинних проблем», — йдеться в повідомленні.

На даний момент інші деталі інциденту не розкриваються, одно як і сам стан президента.

Олександр Вучич і Еммануель Макрон. Фото: Facebook/vucicaleksandar