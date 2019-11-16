Померти від запальнички: у школярів з’явилася нова небезпечна гра

Серед підлітків від 10 до 17 років набирає популярності окремий небезпечний вид токсикоманії — так званий сниффинг.

Як пише «Аіф», підлітки використовують звичайний скраплений газ, який не є наркотиком, для отримання так званого «кайфу». Фахівці відзначають, що наслідки таких необдуманих дій жахливі. На сьогоднішній день рахунок жертв пішов на сотні.

При вдиханні газу, що застосовується в побутових цілях, наприклад, курці в запальничках, починається інтоксикація організму. Летюча суміш пропану, бутану і ізобутану в запальничках витісняє кисень при вдиху і призводить до певних змін у роботі головного мозку, внаслідок яких на фоні кисневого голодування можуть відзначатися певні відчуття і галюцинації.

Небезпека газу в тому, що він практично миттєво виявляється в крові, звідки дуже швидко переміщається в мозок.

Регулярне «пустощі» такого роду стає причиною того, що у дитини погіршується пам’ять, починає страждати посидючість, розвиваються проблеми в школі. А ще на психологічному рівні розвивається звикання.

«У зоні особливого ризику від такого способу перебувають діти з різними патологіями бронхолегеневої системи, коли спостерігається затяжний кашель, є реакція на різні аэроаллергены, людина реагує на освіжувачі повітря та розпилювачі побутової хімії для чищення, наприклад холодильника. Також серйозніше інших можуть постраждати діти з бронхіальною астмою. Звичайно ж, дуже сильно позначається сниффинг і на стані серцево-судинної системи», – зазначила лікар-імунолог Ганна Шуляева.

Фахівці виділяють ряд симптомів, які допоможуть зрозуміти, що дитина чимось надихався. В першу чергу його видасть особа: якщо воно червоне, варто принюхатися і придивитися. Після сниффинга дитина може вести себе як п’яний.

Якщо ж сильна інтоксикація, будуть відзначатися такі симптоми, як:

нудота і блювання;

запаморочення;

втрата свідомості.

Любителі «піддати газку» відрізняються і такими зовнішніми ознаками, як:

набряклість обличчя, гарячий лоб через припливу крові;

червоний ніс, який видає подразнення слизових оболонок дихальних шляхів;

облямівка подразнення навколо губ;

захриплість голосу.

Для надання першої допомоги необхідно забезпечити приплив свіжого повітря, покласти дитину на спину, розстебнути одяг, щоб не стягувала, підняти ноги і використовувати нашатир. Після пробудження необхідно напоїти дитину солодким теплим чаєм і не давати йому заснути. Краще всього показати його фахівців — психолога, нарколога та іншим.