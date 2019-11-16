Знущання у притулку «Світанок» в Одесі: поліцейський, який карав втікачів дітей, звільнений

В Одесі звільнений співробітник поліції, якого підозрюють у побитті вихованців комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської ОДА (колишній притулок «Світанок»).

У Головному управлінні Національної поліції в Одеській області повідомили, що на поточному тижні звільнений співробітник Хмельницького відділення поліції, який бив дітей.

Поліцейський звільнений за результатами службового розслідування, яке встановило, що правоохоронець застосовував щодо підлітків, зокрема, сбегавших установи, заходи фізичного та психологічного впливу.

У главку також нагадали, що 15 листопада Малиновський райсуд Одеси взяв цілодобовий під домашній арешт співробітника приватного агентства безпеки «Центр».

«За заподіяння фізичних і моральних страждань підліткам в якості покарання за проступок цього 26-річному працівнику приватного охоронного агентства, що обслуговує дитяче установа, загрожує до п’яти років ув’язнення», — заявили в управлінні.

Як зазначається, працівники Малиновського відділу поліції Одеси провели низку слідчих дій та санкціонованих обшуків, спрямованих на розслідування всіх обставин того, що відбувається в «Свитанке». За результатами проведених заходів дії охоронця кваліфіковані за ч. 1 ст. 28 і ч. 1 ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, в Одесі правоохоронці розслідують кримінальні провадження за фактами катувань та інших порушень прав вихованців комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації» (колишній притулок «Світанок»).

Справи відкриті за ч. 1 ст. 127 (катування), ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади) Кримінального кодексу України. Ситуацію в притулку взяла під контроль Генпрокуратура.

У вересні Служба у справах дітей Одеської ОДА розпочала перевірку фактів жорстокого поводження з дітьми у притулку. 15 листопада співробітник охоронного агентства «Центр», підозрюваний у катуванні вихованців центру, взято під домашній арешт. За версією слідства, в кінці липня 2019 року в приміщенні притулку вихованці закладу – дівчинка, 2006 р., і хлопчик, 2004 р., вступили в статевий контакт з використанням презерватива. Співробітник агентства примусив підлітків, погрожуючи електрошокером, жувати використаний презерватив, бив їх ременем тощо

Нагадаємо, активістка Зоя Мельник написала 26 жовтня в Facebook про факти насильства над вихованцями притулку «Світанок» в Одесі з серпня по жовтень 2019 року. Вона заявила, що дітей били вихователі центру і поліцейські Хмельницького відділу поліції в Одесі. За словами активістки, з-за насильства діти неодноразово втікали з притулку.

У прес-службі Одеської ОДА повідомили, що психологи вивчили психоемоційний стан дітей і персоналу установи. За їхньою оцінкою стан дітей критичне та вимагає кризового втручання.

У 2018 році також почався скандал навколо притулку «Світанок» після публікації тоді ще співробітниці патрульної поліції Одеси Зої Мельник. Вона познайомилася з дівчинкою з притулку, яка розповіла, що вихователі застосовують до неї методи фізичного впливу.