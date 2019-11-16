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Загибель 18-річної дівчини-боксера під Києвом: страшні деталі трагедії

16.11.2019

Боксер Аміна Булах трагічно загинула у Тарасівці Київської області

18-річна боксер Аміна Булах, яка входила до складу молодіжної збірної України, трагічно загинула в Київській області. Про це повідомили в прес-службі Федерації України з боксу.

У той же час в Національній поліції розповіли, що в Тарасівці Києво-Святошинського району поїзд збив 18-річну дівчину, яка була в навушниках і не помітила наближення складу.

Аміна Булах з тренером (фото: соцмережі)

Як виявилося, саме бронзова призерка молодіжного чемпіонату Європи Аміна Булах опинилася під колесами поїзда в четвер, 14 листопада. Дівчина пізно ввечері вийшла з аптеки і не помітила наближення потяга, який прямував з Києва у бік Фастова.

Під Києвом загинула боксер Аміна Булах (фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

В мережі також з’явилося відео з камер відеоспостереження, які зафіксували момент загибелі спортсменки. Але з-за зайвої жорстокості воно було видалене. На запису видно, що дівчина не кваплячись переходить шляху, не бачачи складу. Коли поїзд наїжджає на неї, спортсменку відкидає на кілька метрів.

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