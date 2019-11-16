Американець натрапив на унікального трирогого оленя під час прогулянки

Мешканець штату Мічиган (США) під час прогулянки лісом випадково натрапив на трирогого оленя.

Про це повідомляє BBC Україна.

75-річний Стів Ліндберг у минулому був законодавцем, а вже на пенсії займається аматорським фотополюванням. Щодня американець завантажує у мережу фото дикої природи.

Під час цієї прогулянки пенсіонер уже не розраховував побачити особливі кадри через погоду, але помітив річкову видру, яка ласувала рибою на льоду.

«Я подумав, що своє фото дня отримав», – розповів Ліндберг.

Але коли повертався разом зі псом до машини, то помітив незвичайного оленя.

“Я маю тисячі фото білохвостого оленя, але відразу зрозумів: у цього щось не так з рогами”, – продовжував чоловік. Тільки вдома за комп’ютером американець помітив, що олень – трирогий.

Світлина не тільки зібрала чималу кількість вподобань, а й привернула увагу громадськості. За словами фахівців, таких оленів – «один на мільйон».

: unian.ua

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