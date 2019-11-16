Путина с “копытами” и ракетой высмеяли яркой фотожабой

Президент РФ снова стал объектом насмешек

Известный своими карикатурами на лидера РФ художник под ником Алеша Ступин выдал новое творение

Как передает Politeka.net, на этот раз гений изобразил Владимира Путина во время броска: в руке президент держит ракету с ядерной установкой (о чем говорит знак сбоку) и готовится ее “пульнуть”. На лице у президента повязка.

В комментариях подписчики вспомнили историю с мемом “бомбить Воронеж”, который появился в далеком 2008 году. Напомним, после войны с Грузией правительство России выделило крупную сумму денег на восстановление Южной Осетии. Тогда один парламентарий из Воронежа отметили, что эта сумма, в несколько раз больше, чем вся Воронежская область получила за три года. Поэтому он предложил «разбомбите лучше Воронеж, мы хоть дороги нормальные построим». После этого фраза отправилась гулять по интернету.

“До Вашингтона х… й долетит. и только”, – написал один из комментаторов. – “Главное до Воронежа докинуть”, – парировал другой.

: politeka.net