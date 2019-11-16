«Мінус» 3 мільйона гектарів за два роки: куди зникає державна земля

Кількість аграрних земель в держвласності драматично зменшується. У чому причина?

Уряд планує передати сільгоспземлі державної власності за межами населених пунктів у комунальну власність громад. Відповідний проект Рада планує розглянути вже незабаром.

Проте може статися так, що до моменту введення звернення громадам мало що залишиться.

На початку 2017 року у державній власності перебувало близько 10,4 млн га сільськогосподарських угідь, враховуючи територію АРК., з яких 3,2 млн га — у постійному користуванні державних підприємств, установ і організацій (включаючи 465 тис га земель НААН), 2,5 млн га — в запасі, 4,7 млн га — в оренді.

Тільки 27,5 тис га перебувало у комунальній власності.

На території АРК у державній власності налічувалося близько 560 тис га сільгоспугідь.

На схемах нижче можна побачити досить стабільну динаміку кількості державних і комунальних земель аж до початку 2017 року.

Кількість державних земель в 2016 році порівняно з 2014 роком зменшилася лише на 126 тис га. Однак за останні два роки площа державних земель скоротилася майже на 3 млн га.

Джерело: Госгеокадастр

Частина цієї землі, 1,68 млн га, перейшла у комунальну власність об’єднаних територіальних громад (ВІДГ).

Подробиці. У 2018 році 647 ВІДГ, які були утворені до 2018 року, отримали в комунальну власність 1,5 млн га державних земель сільськогосподарського призначення. Протягом 2019 року ще 180 тис га були передані 141 ВІДГ, які утворилися в 2018 році. Тобто, 788 ВІДГ отримали в комунальну власність 1,68 млн га державних земель.

Лідерами в цьому рейтингу є Дніпропетровська та Чернігівська області. В цілому кількість комунальних аграрних земель збільшилася до 2,186 млн га. Швидше за все, додаткові 0,5 млн га — це ділянки, власники яких померли. За законом, такі землі передаються у комунальну власність.

Таким чином, лише за два роки 1,32 млн га, або 14% державних земель перейшла у приватну власність, швидше за все — в рамках безкоштовної приватизації земель.

Роль приватизації земель через учасників бойових дій

Є усталена думка, що значну частину державних земель в останні роки віддали бійцям АТО, але частка приватизованих земель таким чином досить незначна.

За даними Госгеокадастра, в листопаді 2019 року АТОовцам було виділено лише 214 тис га, тобто 16% приватизованих за останні два роки земель.

Цікаво, що темпи виділення земель учасникам бойових дій прискорилися з 2018 року, коли уряд вирішив передати державні землі у комунальну власність ВІДГ.

Також виділення прискорився з червня 2019 року, коли стали відомі плани знову обраних президента і уряду запровадити обіг сільгоспземель з липня 2020 року та передати державні землі за межами населених пунктів у власність громад.

Особливої уваги заслуговує спалах активності Госгеокадастра по виділенню земель в кінці 2017 року. Про причини можна тільки здогадуватися, проте щонайменше дивним виглядає збіг у часі спалаху і рішення уряду в січні 2018 року передати у комунальну власність 1,5 млн га державних земель.

Регіони-лідери по приватизації державних земель

Враховуючи передачу земель у власність ВІДГ, можна визначити «чисте» зменшення державних сільгоспземель в розрізі областей.

В абсолютному вираженні, тобто в гектарах, абсолютним чемпіоном є Харківська область за останні два роки в приватну власність там перейшло понад 180 тис га державних земель.

Київська, Вінницька, Донецька та Луганські області йдуть слідом за Харківської.

Проте у відносному вираженні, у відсотках до 2016 року, лідером по втраті аграрних державних земель стало Закарпаття. Там за останні два роки було приватизовано близько 38% сільськогосподарських земель області.

Слідом за нею йде Харківська область з показником 32%, а Київська і Луганська області втратили більше 25% державних аграрних земель.

Наслідки та висновки

В останні два роки, коли всі завмерли в очікуванні скасування мораторію на купівлю-продаж земель, спостерігалася інтенсифікація приватизації державних сільгоспземель через інститут так званої безоплатної приватизації.

Зокрема, з 2017 року було приватизовано близько 1,32 млн га, або 14% державних сільгоспземель. Цікаво, що приватизація через учасників бойових дій становить незначну частку — 214 тис га або тільки 16% приватизованих земель.

Незважаючи на очевидні втрати держави через безкоштовної приватизації та використання її в якості схеми придбання сільгоспземель у власність в обхід мораторію, потрібно як можна швидше забороняти практику безоплатної приватизації.

Більш того, в рамках впровадження ринку обігу аграрних земель з 1 жовтня 2020 року уряд передбачає передачу сільгоспземель державної власності за межами населених пунктів у комунальну власність громад.

Неважко порахувати, що до того моменту кількість сільгоспземель у державній власності може зменшитися ще на 0,7-1 млн га, тобто громади втратять цей ресурс. Якщо не поспішити, може бути, громадам нічого буде передавати.

Джерело: власна презентація на основі даних Госгеокадастра

Джерело: власна презентація на основі даних Госгеокадастра

Олег Нів’євський, Нейтер Роман, Київська школа економіки; опубліковано у виданні Економічна правда