50 років в’язниці Екс-радника Трампа визнали винним у дачі неправдивих свідчень

Колишній радник з політики президента США Дональда Трампа Роджер Стоун в п’ятницю був визнаний винним у дачі неправдивих свідчень Конгресу по розслідуванню спецпрокурора Роберта Мюллера про передбачуване втручання РФ в американські вибори 2016 року.

Про це передає телеканал CBS.

«Роджер Стоун не може вибрати, які факти, на його думку, дійсно важливі, і збрехати з приводу всіх інших», — заявив прокурор Джонатан Кравіс.

Як повідомляється, під час судового розгляду прокуратура представила докази того, що Стоун намагався отримати інформацію від засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа про зламаних електронних листах, підривають авторитет екс-кандидата в президенти США Хіларі Клінтон.

Крім цього, його визнали винним у тиску на свідка, змушуючи його не вести співпрацю з розслідуванням Конгресу.

Відзначається, що Роджер заперечив звинувачення на свою адресу.

За інформацією каналу, тепер Стоуну загрожує до 50 років позбавлення волі.

Звинувачення проти Стоуна були засновані на його свідченнях у вересні 2017 року перед Комітетом з розвідки Палати представників.