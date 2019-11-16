Визначилися два фіналісти конкурсу на посаду голови. Одного з них назвають “російським лобістом”

Перед останнім етапом конкурсу на посаду голови Українського інституту національної пам’яті залишилося двоє кандидатів – Василь Яблонський і Антон Дробович.

Про це розповів Тарас Шамайда – кандидат, що вибув після етапу 15 листопада, якого називали одним з імовірних фаворитів відбору.

“Щиро дякую всім, хто вболівав за мене на конкурсі на посаду голови Українського інституту національної пам’яті. Вибачте, що не виправдав вашу довіру, але – на жаль чи на щастя – до наступного етапу конкурсу я не пройшов. До співбесіди, яка буде наступного тижня, допущені двоє кандидатів – Василь Яблонський і Антон Дробович”, – написавши Шамайда в соцмережі.

Етап 15 листопада полягав у “ситуаційних завданнях” у Національному агентстві з питань державної служби.

Вирішальні співбесіди з фіналістами мають відбутися в Кабміні наступного тижня – тоді й буде названо переможця корпусу.

Василь Яблонський (1966 р. н.) – український історик, політолог, держслужбовець.

Заступник, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень (у 201о-2018 рр.). До того – завідувач відділів у НІСД.

У 2005-2006 рр. – заступник керівника головної аналітичної служби – керівник департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності президента України (Ющенка).

Член Ради з питань національної єдності (з 2015 р.).

Доцент. Кандидат філософських наук. Захистив кандидатську дисертацію “Директорія УНР: формування засад української державності (1918-1920)”.

Нагороджений орденами “За заслуги” ІІІ і ІІ ступенів президентами Януковичем і Порошенком.

Антон Дробович (1986 р. н.) – кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арт-критик.

Керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”. Доцент Національного педагогічного університету ім. Драгоманова. Член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців. Експерт з питань культури і освіти Інституту суспільно-економічних досліджень.

Нинішні працівники УІНП називають Дробовича “лобістом російської концепції меморіалу в Бабиному Яру”, який опонував лінії Інституту часів Володимира У ятровича в цій темі.