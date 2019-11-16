«Перетворити в собаку»: Сенцов розкрив план Путіна по Україні

Український режисер Олег Сенцов, який провів кілька років у російському полоні, заявив, що президент РФ Володимир Путін хоче за допомогою Донбасу перетворити Україну на «кріпацьку собаку».

Своєю думкою він поділився в інтерв’ю BBC News Ukraine, «обломивши» плани російського лідера.

«Він хоче накинути його на Україну як нашийник. І смикати за нього, щоб зробити з України якусь домашню, слухняну собаку. Але так не вийде. Наша країна – не собака. Ми слухатися нікого не будемо, а такої людини і поготів. Ми – вільний народ і самі вирішуємо свою долю», – зазначив Сенцов.

За його словами, при спробі повернути Донбас на умовах Путіна, де-факто нічого не зміниться: будуть сепаратисти, російські війська і контроль території без контролю України над кордоном.

«Де-юре це вже буде нібито Україна. Піднімуть українські прапори, будуть вважати, що це частина України, яку вона не буде контролювати. Відповідно, можна знімати санкції з Росії, говорити, що Росія виконала всі, все добре, але Україна на це не піде», – додав Сенцов.

Режисер привітав переговори щодо припинення воєнних дій і звільнення полонених.

«Це краще, ніж війна. Але успіх інтеграції Донбасу при владі Путіна – ну, це неможливо. Так не буде», – резюмував він.