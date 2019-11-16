ДТП з Зайцевої в Харкові: Дронов пішов на відчайдушний крок

Захист Геннадія Дронова, якого разом з Оленою Зайцевої засудили до 10 років позбавлення волі за смертельне ДТП у Харкові на Сумській, подала касаційну скаргу у Верховний Суд.

Про це з посиланням на адвоката Сергія Перепелицю, який представляв чоловіка у першій та апеляційній інстанціях, повідомляє «Медіапорт».

«Так, касація подана», – коротко підтвердив правозахисник.

За допомогою скарги Дронов, як і обіцяв, планує домагатися виправдувального вироку. Він вважає 10 років в’язниці несправедливим покаранням.

«На мою думку, суд повинен був надати оцінку доказам, але я цієї оцінки не бачу. Не бачу, щоб оцінили ті відмінності, які є в експертизі, всі ті порушення, про які я говорив в апеляційній скарзі. Вважаю, що процес був не об’єктивний і не повний. Я заявляв клопотання про дослідження доказів, але мені відмовили», – заявляв Перепелиця після оголошення рішення апеляційного суду.