Українцям підказали, як перед реформою безкоштовно отримати землю

В Україні кожен громадянин має право безкоштовно отримати до 2 га землі для ведення особистого сільського господарства. При цьому є умова: у місцевої влади повинні бути вільні паї, які можуть видати українцям.

Про те, як і хто може отримати землю.

Так, за законом отримати землю можна, а насправді зробити це дуже складно. Наприклад, міністр економрозвитку Тимофій Милованов в одному з інтерв’ю зізнався, що до роботи в Кабміні пробував отримати свій пай. Не дали.

«Місцеві органи влади починають розповідати, що землі немає, все зайнято. І тут ситуація складна. На практиці і в теорії ці речі дуже відрізняються. Але це більше питання до органів місцевої влади», – заявив на одному із своїх брифінгів прем’єр Олексій Гончарук.

Всього українцям належить:

для ведення особистого сільського господарства – не більше 2,0 гектара;

для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.

Звертаючись до місцевої влади для отримання ділянки, також необхідно надати: графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки; у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, – погодження землекористувача; у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства, – документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти в аграрному навчальному закладі; копію паспорта та ідентифікаційного номера.