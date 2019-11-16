Митниця не винувата: чому в Україні розмитнення коштує дорожче самого авто

Державна митна служба України запустила в тестовому режимі калькулятор оцінки вартості автомобілів, що підлягають митному оформленню, а також митних платежів, які розраховуються, виходячи з вартості авто.

Сервіс вже піддався жорстокій критиці з боку автолюбителів, при цьому самі розрахунки калькулятора повалили їх у справжній шок. «Апостроф» з’ясовував, для чого впровадили новий сервіс та чи зробить він розмитнення більш прозорою.

В Україні запустили онлайн-калькулятор вартості митного оформлення автомобілів на іноземних номерах, так званих «евроблях». Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Поки калькулятор функціонує в тестовому режимі і, судячи з коментарів під постом Нефедова, до нього є серйозні претензії.

Сам глава Митної служби визнає, що можливі проблеми, і просить інформувати користувачів про «баги» в програмі.

Втім, не виключено, що в перші дні роботи сайт калькулятора просто «ліг» з-за величезної кількості охочих випробувати його.

Що стосується методології оцінки вартості авто для визначення розміру митного платежу, то, за словами Максима Нефьодова, програма використовує дані «мінімальної, середньої та максимальної вартості зазначеного авто за 2018-2019 роки на основі реальної інформації мільйона машин більш ніж 2300 моделей».

У користувачів є претензії до сервісу не тільки технічного характеру, а й по суті: наприклад, базу занесені не всі моделі автомашин, в ній також, судячи з коментарів, відсутні електромобілі.

Підрахували – розплакалися

Ну і, звичайно ж, людей обурюють розцінки, за якими, виходячи з розрахунків калькулятора, їм доведеться розмитнювати авто.

Досить поширеною претензією є те, що митниця розраховує вартість авто по власній базі, і вона часто виявляється істотно вище реальної ціни купівлі — судячи з усього, калькулятор розраховує вартість по верхній планці.

В коментарях також наводяться конкретні розрахунки митних платежів, які видає калькулятор (коли він працює). Так, один з коментаторів запитує, що за розмитнення Opel Astra з об’ємом двигуна 1,7 літра (дизель) 2002 року випуску йому доведеться заплатити 72 тисячі гривень. За його словами, в Польщі три таких автомобіля можна купити за ті ж гроші.

Ще одна людина, який включився в дискусію, повідомив, що митні платежі за машину вартістю 2 тисячі доларів становлять 75 тисяч гривень (за поточним курсом — це 3 тисячі доларів).

У відповідь на цей гнівний коментар глава Держмитниці заявив, що особисто виступає за зниження розміру платежів. Однак його відомство зобов’язане виконувати закон, який діє на сьогоднішній день, а тому питання щодо митних зборів — не до нього, а до Верховної Ради.

Проблема «евроблях» та їх розмитнення виникла не сьогодні і навіть не вчора. Колишня українська влада вирішила закрити питання шляхом введення величезних штрафів за використання таких машин. Вони повинні були вступити в силу 25 травня нинішнього року, однак під тиском «евробляхеров» Верховна Рада відтермінувала введення штрафів до кінця серпня. Втім, вони так і не були введені, і на сьогодні рішенням Кабінету міністрів штрафи на використання «евроблях» відкладено до 1 січня 2020 року. Чи вони будуть введені в 2020 році – сказати дуже складно, особливо враховуючи непросту історію питання. Влада також обіцяють комплексне вирішення питання оформлення машин на іноземній реєстрації шляхом прийняття відповідного закону.

Але поки в силі старий закон, і, як заявив у згаданому відповіді на коментар користувача Facebook Максим Нефьодов, митниця лише адмініструє збори.

Незрозумілий продукт з незрозумілими цілями

Але повернемося до калькулятору, про який експерти, опитані «Апострофом», говорять з великою часткою скепсису.

«Нічого принципово (з введенням калькулятора) не змінюється – це просто «класна» ідея і у мене таке враження, що хлопці в черговий раз освоїли кошти», — сказав виданню експерт громадської компанії «Європатруль» В’ячеслав Коновалов. При цьому, за його словами, ідея калькулятора «стара як світ», так як подібні послуги вже раніше запускалися не менш, ніж на п’яти приватних сайтах, і тому «нічого нового вони (Держмитниця) не придумали».

Як зазначив у розмові з «Апострофом» співголова організації «Авто Євро Сила» Олександр Чернявський, той калькулятор, який представила Державна митна служба, це — «незрозумілий продукт з незрозумілими цілями, тому що він, за великим рахунком, не вирішує жодних проблем».

Автоексперт Олександр Швець, у свою чергу, підкреслює, що калькулятор дає лише приблизний розрахунок вартості митних платежів. «Це більше, інформаційна послуга — я не думаю, що буде копійка в копійку збігатися з тим, коли людина прийде безпосередньо на митницю. От якби відразу приходила квитанція на оплату, тоді це була б, дійсно, потрібна річ», — сказав він у коментарі «Апострофу». За його словами, фактична сума може відрізнятися, причому, цілком можливо, в більшу сторону, ніж при оцінці по калькулятору.

Але сума платежів може виявитися і нижче, якщо «домовитися». А, значить, тут нічого не поки не змінюється. «Поки є різні вилки – нижня планка, верхня планка – є поле для корупційних маневрів з боку митника: одному він може по верхній планці, іншому – по нижній, третій – за середньою», — говорить Олександр Швець.

Псевдореформа в дії

І цій проблемі вже років двадцять, зазначає В’ячеслав Коновалов. За його словами, оціночна вартість автомобілів є досить спірним моментом, так як в деяких випадках вона була завищеною, у зв’язку з чим були вище і митні платежі, а в інших – навпаки, занижувалася, звичайно ж, не безоплатно, і тоді виходило, що «хтось завозив роллс-ройси за ціною капців». Таким чином, зазначив експерт, митна база створювалася не від світу цього.

Апостроф / Олександр Гончаров

«Не треба ніяких калькуляторів. Є договір купівлі-продажу, в ньому вказана сума. Бувають випадки, коли люди свідомо занижують вартість автомобіля. У митниці є інструменти, як з цим боротися: подається запит в податкові органи тієї країни, з якої ввезли автомобіль, там є реальні цифри, після чого виставляється рахунок на доплату плюс — штраф за неправильно подані дані, — говорить Олександр Чернявський. — Але тут не можна впровадити корупцію».

Чернявський також розповів, як в реальності відбувається митне оформлення автомобіля. За його словами, наприклад, на автомобіль є купча на тисячу євро, «але чудесним чином спрацьовує так звана система ризиків — електронна система митниці – яка каже, що цей автомобіль потрібно розглянути більш пильно». Після чого оціночна вартість авто виростає, наприклад, до 3 тисяч євро — «навіть якщо покупка була офіційною, і чоловік заплатив тисячу євро за безготівковим розрахунком». Але, якщо заплатити митнику, скажімо, 500 євро, ціна знову повернеться до тисячі євро. А різниця у вартості автомобіля має значення, адже за митне оформлення потрібно платити, зокрема, ПДВ (20% вартості), мито (10% вартості).

«Якщо домовитися, то калькулятор буде вважати 2+2=1», — резюмував Олександр Чернявський, додавши, що такий калькулятор виконує функцію псевдореформи, які проводяться в Україні та в інших сферах.

Що тоді можна вважати не псевдо, а реальною реформою? Потрібно вводити єдиний митний платіж без прив’язки до вартості автомобіля, переконаний Олександр Швець. «Наприклад, нехай це буде 500 або 1000 євро. Це буде стимулювати тих, хто хоче привезти автомобіль, брати більш дорогий і, відповідно, більш якісний автомобіль. Але це не введуть, тому що тоді митники будуть голі й босі – за що вони тоді будуть брати гроші? – Ні за що», — пояснив він.