У дитинстві стріляв у голубів і бив дітей: подробиці про самому молодому «пожизненнике» в Україні

У Дніпрі суд виніс вирок 19-річному хлопцеві, який у березні 2018 року в Павлограді влаштував звірячу розправу над 30-річним сусідом, його чотирирічним сином і вагітною дружиною.

Увірвавшись вночі в їх будинок, школяр (тоді він ще вчився в школі) спочатку зарізав свого сусіда, а потім напав на жінку з дитиною.

Вижити вдалося тільки жінці — стікаючи кров’ю, вона змогла втекти. Її чоловік і маленький син померли від поранень.

З місця злочину вбивця втік, але незабаром був затриманий й відтоді перебуває під вартою. А зараз суд виніс йому довічний вирок. Якщо адвокатам вбивці не вдасться його оскаржити, він стане наймолодшим «пожизненником» в Україні.

«Одного разу, граючи у дворі, нацькував на сусідських дітей свою собаку. І пес роздер хлопчикові спину»

Незважаючи на те, що ЧП сталося в Павлограді, суд проходив у Дніпрі. Це пов’язано з тим, що мачуха вбивці раніше була головою Павлоградського суду. Вона, до речі, була присутня на всіх судових засіданнях, але коментарів журналістам не давала. Сам підсудний мовчки вислухав вирок, який суддя зачитував дві години. В ході слідства вина засудженого була повністю доведена, а судово-психіатрична експертиза показала, що в момент злочину вбивця віддавав звіт своїм діям.

Потерпіла Вікторія Кригина на оголошення вироку не прийшла. Через чотири місяці після трагедії вона народила хлопчика. Лікарі казали, що дитина дивом залишився живий, адже злочинець зарізав ножем і Вікторію. Тоді вона потрапила в лікарню з численними колото-різаних ран, закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та травмою лицьової частини черепа.

Відразу після трагедії жінка розповіла, як на її очах озвірілий сусід вбив чоловіка і сина.

За словами Вікторії, з цими сусідами вони практично не спілкувалися, хоча були далекими родичами (у чоловіка Вікторії Насіння і його вбивці є загальна сестра. Семену вона рідна по матері, а вбивці — по батькові). Того дня пізно увечері сусід несподівано заявився до них додому і попросив чаю. Він був п’яний. Семен заварив йому чай і натякнув, що час пізніше — мовляв, їм з вагітною дружиною вже пора спати. Після цього 18-річний сусід накинувся на нього з ножем. Вже будучи важкопораненим, Семен вибіг на вулицю і виманив озвірілого школяра з дому. Але останнього це не зупинило. Остаточно розправившись з Семеном, він увірвався в будинок через вікно і напав з ножем на вагітну Вікторію.

— Ніколи не забуду той страшний вечір, — розповів «ФАКТАМ» сусід загиблих Михайло. — Я почув у сусідському дворі стукіт. Спочатку подумав, що сусід Сеня рубає дрова. Потім почув, що стукають вже мені у хвіртку. Вийшов на вулицю і обімлів: це була Вікторія, дружина Сіни. Вся в крові, в одних трусиках. «Дядя Міша, у мене дитину ріжуть! — закричала вона. — Викликайте поліцію! Сєню вбили!» Я тут же зателефонував 102. «Був стукіт у двері, — розповіла Вікторія. — Сеня вийшов подивитися, хто прийшов, і раптом закричав: „Віка, мене ріжуть!“ Він (злочинець. — Авт.) відразу його вбив. Потім увірвався в будинок. Я встигла зачинити двері, але він вибив вікно і накинувся на мене з ножем. Почав мене різати. Я кричала, щоб він не бив у живіт — я ж вагітна…» Віка розповіла, що потім прокинувся син і закричав: «Дядьку, що ви робите?» І «дядько» накинувся з ножем на дитину. Коли приїхала поліція, хлопчик був ще живий. Але до приїзду «швидкої» помер… Після цього люди готові були вчинити самосуд над вбивцею.

Незабаром після затримання вбивці з’ясувалися шокуючі факти про його минуле. Сусіди 18-річного злочинця зізналися, що давно боялися і самого школяра, і його батька.

— Цю сім’ю боялася вся вулиця, — розповіла «ФАКТАМ» сусідка Лариса Дмитрівна. — Він (вбивця. — Авт.) ріс жорстоким дитиною. Жив з батьком і мачухою. У батька четверо дітей, всі — від різних жінок. Батько — підприємець, а мачуха раніше працювала суддею. Це забезпечена сім’я. У них в єдиних на нашій вулиці двоповерховий будинок, найвищий паркан. Ще коли цей хлопчик був маленьким, я якийсь час з ним займалася — готувала до школи. Це був дуже замкнутий, злий і при цьому залякана дитина. Коли я якось спробувала його погладити, він страшенно злякався — ніби вирішив, що я буду його бити. Пам’ятаю, хотіла розповісти йому казку про ліс, а він закричав: «Ні! Я боюся лісу!» Як не прийду, він за комп’ютером: грає в ігри, де всі один одного ріжуть, вбивають. Всі його іграшки з якимись рогами і іклами. Він практично не йшов на контакт, навчання давалося йому важко. Хлопчик любив повторювати: «У мене самий великий будинок, мій тато найсильніший, і ми самі багаті».

Він знущався над тваринами: разом з батьком заради розваги відстрілював голубів. Потім почав знущатися над дітьми. Кого-то штовхне, когось вдарить. Одного разу ні з того ні з цього вдарив мою онуку важкої підставкою по голові. У неї досі є шрам. Пізніше, граючи у дворі, нацькував на сусідських дітей свою собаку. Пес, отримавши команду «Фас!», роздер спину одному хлопчику. Моя внучка теж там була, але встигла заскочити на паркан. Ми після цього випадку викликали і міліцію, і телебачення. Але ні хлопчика, ні його тата до відповідальності ніхто не привернув. І таких випадків було багато. Ця дитина третирував інших дітей, але йому все сходило з рук.

— Ви розмовляли з його батьком?

— Так. У кращому випадку він відповідав, що поговорить з сином. Одного разу з ним спробував розібратися дідусь одного хлопчика. Закінчилося все тим, що батько жорстокого дитини вдарив цього дідуся так, що той впав. Все сталося на моїх очах. До речі, самого агресивного хлопчика ми часто бачили зі слідами побоїв. Не виключено, що його били будинку.

Його відправили вчитися в елітну школу, але в шостому класі вигнали звідти. Це сталося після того, як він відрізав одній дитині вухо. Він і до цього випадку завжди ходив у школу з ножем. Батьки постраждалої дитини тоді начебто збиралися судитися, але справу зам’яли, садиста перевели в іншу школу.

— А пізніше з’ясувалися страшні речі, — продовжує Лариса Дмитрівна. — Відразу кілька людей розповіли, що цей підліток… ґвалтував їх дітей.

Дві жінки, сини яких кілька років тому зазнали насильства, розповіли про пережите в студії програми «Один за всіх» на телеканалі СТБ.

— Моїй дитині тоді було сім років, а цього малолітнього злочинця — 13, — розповіла в студії одна з жінок. — Син гуляв на вулиці з друзями. До нього підійшов цей підліток і, приставивши до горла ніж і зажадав йти з ним. Він привів мого сина на будівництво, де все це і зробив… Моя дитина кричав, що не хоче, намагався вирватися, а той посміхався… Син спочатку нічого мені не розповів. Але я помітила, що дитина змінилася — замкнувся, перестав виходити на вулицю. Потім син зізнався, що малолітній ґвалтівник створив таке не тільки з ним — постраждали п’ятеро хлопчиків.

— Моя дитина, якій на той момент було вісім років, прийшов додому і сказав, що підліток попросив його показати статеві органи, — згадувала мама ще одного потерпілого (обидві жінки попросили не називати їх імен). — Розповів, що той приставляв йому до горла ніж, залякував. Про те, що його зґвалтували, син спочатку не говорив. Коли я про це дізналася, була шокована.

Не менш вражає в цій історії те, що ніхто з батьків тоді не звернувся в правоохоронні органи.

— Я розмовляла з батьками інших хлопчиків, — згадує мама постраждалої дитини. — Говорила їм: «Треба написати заяву». Але вони боялися. Сказали, що ми все одно нічого не досягнемо, але при цьому зганьбимо своїх дітей на всю вулицю, зіпсуємо їм життя. А толку не буде, тому що мачуха цього підлітка суддя, і досі вони успішно вирішували всі проблеми. Коли ми з батьками інших постраждалих прийшли до нього (злочинцеві. — Авт.) додому, його мачуха сказала: «Я з ним поговорю. Але не потрібно нікому нічого розповідати. Ви нічого не доб’єтеся».

— Ніхто і не став нічого домагатися, — каже Лариса Дмитрівна. — А жорстокий підліток тільки переконався в своїй безкарності. Йому тоді було всього 13 років, а він уже творив страшні речі. Якби Вадик не зарізав сім’ю, думаю, донині ніхто нічого не розповів би. Але цей випадок став останньою краплею. У нас на очах ріс справжній нелюд.

Чому він зарізав своїх сусідів? Як з’ясувалося, того вечора він хотів убити свою сестру Марину, яка жила в іншому селищі. Приїхав до неї, але її не виявилося вдома. Марина потім розповіла, що в той вечір, несподівано для самої себе пішла з трьома дітьми гуляти. Не заставши сестру, вбивця повернувся додому і увірвався у сусідський будинок.

Його сусіди — Сеня, Вікторія та їх синочок — вже спали. Це була хороша сім’я, спокійні порядні люди. Спочатку нелюд зарізав Сєню, потім напав на Вікторію. Він її вбив, якби не закричав дитина. Почувши крик малюка, вбивця кинувся з ножем на нього. Вийшло, що цей хлопчик ціною свого життя врятував маму і свого ще не народженого братика.

Сестра підсудного Марина в студії програми «Один за всіх» розплакалася і зізналася, що їй соромно за такого брата.

— Я не хочу вважати себе членом цієї сім’ї, мені соромно! — сказала Марина. — Мій брат — пропаща людина, але корінь зла — це батько. Батько весь час його покривав і навіть заохочував.

Батько підсудного заявив журналістам телеканалу СТБ наступне:

— Син раніше говорив, що бачить якісь тіні, силуети. Ми спочатку не надавали цьому значення. Думали, дитина жартує. Якось зайшли до нього в кімнату, а він говорить зі стінкою. Я потім не раз за ним таке помічав. «Тіні, які я бачу, змушують мене щось робити, — сказав син. — Якщо я цього не роблю, вони мене карають».

Чоловік показав журналістам кімнату вбивці і вирваний на стіні шматок шпалер. Сказав, що це зробив його син, щоб «показати образ істоти, з яким він спілкувався».

Тим не менш судово-психіатрична експертиза показала, що в момент скоєння злочину вбивця віддавав звіт своїм діям. У липні 2018 року, коли йшли судові засідання, потерпіла Вікторія Кригина розповіла «ФАКТАМ», що батько підсудного їй погрожував.

— Це сталося прямо в будівлі суду, — розповіла «ФАКТАМ» Вікторія. — Батько цього нелюда підійшов до мене і попередив: мовляв, якщо не хочеш неприємностей, мовчи. Він так і сказав: «Закрий свій рот». А його дружина в цей час підійшла до мого кума і сказала йому: «Якого чорта ти сюди приперся?» Їх синок у цей час запевняв суд, що він «щиро кається». Про яке каяття може йти мова, якщо я не почула від цієї родини навіть вибачень? Вони ведуть себе нахабно. Вбивця часом навіть посміхався.

Тоді Вікторія говорила нам, що буде домагатися довічного покарання для вбивці. Але потім жінка чомусь змінила свої наміри. В цьому році вона несподівано заявила, що не буде наполягати на настільки суворому покаранні і що претензій до вбивці не має. З тих пір жінка більше не приходила на судові засідання. Пізніше, під час судового засідання з’ясувалося, що вона отримала від сім’ї підсудного матеріальну компенсацію. Після вироку «ФАКТИ» зв’язалися з Вікторією, але жінка відмовилася що-небудь коментувати.

Адвокат підсудного Юрій Лелека після вироку сказав журналістам наступне:

— Мій підзахисний кається, шкодує про те, що трапилося. Він розумів, що за вчинений злочин повинен понести покарання. Але покарання, не пов’язане з довічним позбавленням волі. Людині, яка відбуває покарання, потрібна надія.

У прокуратурі судовим вироком задоволені.

— Ми наполягали саме на довічне ув’язнення, — повідомив «ФАКТАМ» прокурор Віталій Ражда. — Вина підсудного повністю доведена. У ході слідства була проведена судово-психолого-психіатрична експертиза, яка показала, що в момент скоєння злочину підсудний віддавав звіт своїм діям. Він сам визнав свою вину, але давати свідчення в суді відмовився. Під час судових засідань він майже весь час мовчав. Слідством було встановлено, що з сім’єю потерпілої у нього були неприязні стосунки. Перед тим як вчинити вбивство, підсудний в компанії друзів вживав алкоголь.

Чи буде адвокат засудженого подавати апеляцію, поки невідомо.