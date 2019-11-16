В Україні стався збій роботи Facebook

Користувачі соціальної мережі Facebook в Україні, Європі та ряді інших країн зіткнулися зі збоями роботи сайту в суботу. В Україні проблеми з роботою програми виникли в Київській, Одеській та Донецькій областях.

Так, найбільше повідомлень про проблеми виникли з 1.00 до 2.00 ночі за київським часом. В цей час, сервіс який відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів, зафіксував 639 повідомлень про проблему.

Найчастіше скаржаться на збої користувачі з України, Великобританії, Польщі, Росії, Німеччини, Франції, США і Мексики. В Україні від збоїв в роботі соціальної мережі постраждали користувачі з Київської, Одеської та Донецької областей.