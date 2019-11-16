«Поганому танцюристу і ноги заважають»: Супрун спростувала пряму взаємозв’язок між самопочуттям людини і погодними змінами

Науковці Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН) повідомили, що з 20 по 26 листопада Землю розбурхають сильні магнітні бурі. Виходячи з розробленого вченими графіка, найбільш інтенсивні магнітні бурі випали на 21 і 22 числа.

Медики в ці дні радять людям із захворюваннями серцево-судинної системи, ревматоїдний артрит, що страждають мігренню особливо поберегтися. Хоча екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун спростувала той факт, що активність Сонця якимось боком причетна до загострення захворювань. Так, наприклад, спостереження показали, що погодні умови, які визначаються факторами природи, змушують людину змінювати свою діяльність: у сонячну погоду людина більш активний, що часто викликає збій в організмі з-за перевтоми, а в дощову погоду низька активність і малорухливість призводить до зміни роботи органів. Ось так організм пов’язаний з явищами природи.

Рівномірний робочий день і звичайні добові навантаження допоможуть уникнути людині різких змін стану їх здоров’я. Але не варто розслаблятися, оскільки повністю не можна заперечувати, що погодні умови не впливають на здоров’я. Дуже низькі температури, наприклад, можуть вплинути на захисні функції організму, а сухе холодне повітря найчастіше викликає приступ астми. Люди повинні бути готові до погодних змін морально: від настрою теж багато чого залежить. Упадочное настрій частіше призводить до захворювань. Але завжди повинні пам’ятати, що на сторожі наших нездужань варто медицина і завжди потрібно звертатися до лікаря за допомогою, а не займатися самолікуванням.