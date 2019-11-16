Дійде курс до 24 грн/дол?

«Долар по 24» все ближче. Увечері п’ятниці, 15 листопада, у вуличних обмінниках Києва цілком можна було знайти долар по 24,3 і навіть за 24,25 грн. За першу половину листопада гривня зміцнилася на 66 копійок і, схоже, це не межа.

Про це повідомляє сьогодні LIGA.net.

Падіння долара на цьому тижні не зупинили навіть скандальні затримання колишніх топ-чиновників НБУ у справі VAB Банку. Не допомогли американській валюті і чергові великі інтервенції Нацбанку.

Що рухало курсом і продовжить дешевшати долар у другій частині місяці?

Скільки коштує долар

15 листопада торги на міжбанку закрилися зниженням долара до 24,18/24,21 грн/$. Підсумок тижня для гривні — «плюс» 30 копійок за тиждень. До трирічного мінімуму, зафіксованого в кінці вересня, залишилося 9 копійок.

Готівковий ринок торгується синхронно з міжбанком: у п’ятницю ввечері долари в банківських обмінниках можна було купити за 24,25 – 24,5 грн/$. Курс викупу валюти банками впритул наблизився до 24 грн: ціни коливаються від 24 до 24,2 грн/$.

Євро продавали в коридорі 26,7-26,9 грн/ євро, британський фунт стерлінгів – в діапазоні 31 – 33 грн/£.

Держборг і податки. Що рухало курсом

Незважаючи на всі побоювання, гривня ніяк не відреагувала на оголошення підозр 10 фігурантам справи про виведення 1,2 млрд стабкредиту НБУ з VAB Банку. Серед них – екс-перший заступник голови НБУ та нинішній голова правління Райффайзен Банку Аваль Олександр Писарук (не був заарештований, але два місяці зобов’язаний носити електронний браслет) і чинний член ради Нацбанку Микола Каленський (відправлений під двомісячний домашній арешт).

Затримання відбулися напередодні нового візиту місії МВФ в Україну.

Опитані виданням банкіри запевняють: український ринок навчився без паніки переживати подібні події. Підтвердження – президентські і парламентські вибори, які українська валюта пережила цілком спокійно.

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Більш важливі фактори впливу на курс зараз – інвестиції нерезидентів в борги уряду і надходження валюти від експортерів.

Нерезиденти. У вівторок Мінфін провів черговий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої держпозики – продавали привабливі для нерезидентів 3-річні ОВДП у гривні і папери у валюті.

Аукціони по гривневих паперів – головний додаткове джерело валюти в останні місяці. Цього разу Мінфін навмисно обмежив можливі обсяги продажу, щоб знизити вартість запозичення. У результаті уряд отримав 2,6 млрд грн за 13,05% річних, хоча реальний попит в чотири рази перевищував пропозицію.

19 листопада Мінфін буде розміщувати 2-річний борг: досі такі строки не викликали особливого ажіотажу серед нерезидентів. 26 листопада за планом аукціон з 4-річним ОВДП: до цих торгів іноземні інвестори, ймовірно, почнуть готуватися вже наступного тижня, пропозицію валюти може збільшитися.

Податки. Другий за значимістю фактор на користь гривні – як раз зараз українські компанії закривають останні платежі по податках за третій квартал (граничний термін – 19 листопада). Багатьом потенційним учасникам міжбанку гривня зараз потрібніший ніж валюта: імпортери (особливо металурги) відмовлялися від зайвих покупок, експортери продавали виручки більше звичайного. Після 19 числа цей ефект вичерпається.

НБУ. Після рекордної купівлі валюти минулого тижня ($372 млн) регулятор вів себе хоч і скромніше, але як і раніше дуже активно, викупивши $192 млн.

Що далі: чи буде взятий трирічний рекорд

«Долар по 24» і навіть нижче – опитані виданням фінансисти не виключають, що вже на початку наступного тижня гривня зможе оновити трирічний максимум. Далі можливий відкат курсу долара вгору.