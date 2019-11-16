Якщо Зеленський продовжить помилки, то може незабаром позаздрити Порошенко — експерт

Нормальний пацан з криворізького 95-го кварталу Вова Зеленський, завдяки своїй праці, артистичному таланту, здібностей бізнесмена і неймовірно сприятливому збігу обставин несподівано для самого себе вознісся на пост глави сорокамиллионного держави, повинен усвідомити свою відповідальність перед історією до такої міри, щоб вилізти з власної шкіри і зайнятися інституційним будівництвом.

Відвернутися від тих методів, які допомогли йому досягти успіху, і навчитися тому, чого він ніколи толком не робив. Іншими словами, вискочити «за прапорці», в’їдаються в кров і плоть.

Сакраментальні сто днів президентства Володимира Зеленського потрібно відраховувати не від вступу на посаду, а скоріше, від першої сесії новообраної Верховної Ради, де у нього — вперше в історії України — є власне монобольшінство.

Тільки після цього стали відносно зрозумілі розклад сил і способи дії гравців. Втім, базові виклики, які стоять перед новим президентом, мало відрізняються від тих, що стояли перед його попередником: зуміти знайти в собі сили і сміливість вискочити «за прапорці» радянських/пострадянських традицій, у яких він виховувався і ріс; подолати «дилему Петра Олексійовича» — побудувати верховенство права, не втративши необхідної для цього реальної влади; поєднати необхідні суспільством радикальні реформи з «инклюзивностью», властивій українській політичній культурі.

Про це пише у статті для свіжого випуску «Дзеркала тижня» старший економіст CASE Україна, член Несторивськой групи Володимир Дубровський.

Попередній президент не зміг зробити ні першого, ні другого, ні третього, за що і поплатився владою. Ситуація ускладнюється тим, що Порошенко зустрічав всі свої виклики у всеозброєнні, будучи досвідченим політиком, маючи не дуже великий, але потужний особистий «клан», підтримку Заходу, професійну кваліфікацію в дипломатії, єднання громадянського суспільства плюс, що важливо, особистий фінансовий капітал. Зеленський не має нічого з перерахованого. Зате користується значно більшою реальною підтримкою, молодше, «нічим не зобов’язаний» майже нікому, і головне, не має за спиною обтяжливої досвіду, за що, власне, і любимо частиною виборців. Поки що.

Післявиборча популярність Зеленського вже почала падати, і якщо президент і його політсила продовжать робити помилки, то недалекий той час, коли він буде заздрити Порошенко. За роздутою перед виборами ненавистю і бурхливими перипетіями турборежиму мало хто помітив, що Революція Гідності триває, хоча і вельми химерним чином. Цього разу змінився, ні більше ні менше, спосіб управління країною.

Шанс на верховенство права?

У тому, що Україна — не правова держава, є не лише вина окремих політичних діячів, але й глибока логіка, і саме зараз з’явився шанс її поламати.

Досі президенти, якщо вони, звичайно, взагалі чимось управляли, спиралися на особистий «клан» — описану Генрі Хэйлом у книзі «Патрональная політика» засновану на репутації підконтрольну соціальну мережу у вигляді піраміди. Хейл показує, що в усіх країнах Євразії (як і в багатьох інших, але він взяв для вивчення саме наш регіон) працює де-факто президентська модель, і добре вона працює тільки тоді, коли президенту вдається вибудувати єдину політичну піраміду», об’єднавши чужі «політичні пірамідки» під своїм контролем. В Україні це вдавалося Кучмі і Януковичу не вдалося — Кравчука і Ющенка, а Порошенко вдалося лише частково, і навіть ця частина виявилася пірровою перемогою: послемайданная Україна вже інша.

Влада лідера в «піраміді» тримається на його здатності винагороджувати лояльність і карати нелояльність на власний розсуд, — «холоп’єв своїх ми страчувати і милувати вільні». В цьому і є суть самодержавної влади», не пов’язаного ніякими формальними обмеженнями, як діаметральної протилежності європейського (теж, втім, щодо сучасному) верховенства права. До тих пір, поки лідер має таку владу, його накази виконуються, оскільки виконавці бояться послухатися, щоб не бути покараними, і прагне вислужитися, щоб отримати заохочення. Це «самосбывающиеся очікування»: лідер має влада до тих пір, поки він має владу. Відповідно, кожен член ієрархії підпорядковується своєму начальнику до тих пір, поки бачить перспективи системи і сподівається від неї і надалі отримувати вигоди.

Така політична піраміда валиться з тим же законам, що й фінансова, в момент, коли у підданих з’являються сумніви в тому, що лідер і далі залишиться при владі. У цей момент «піраміда» вже приречена, оскільки кожен (як і у фінансовій піраміді) намагається забрати все, до чого може дотягнутися, і як можна швидше. Зокрема, як доводить Хейл, це трапляється, коли збігаються два фактори: лідер — «кульгава качка», і з його популярністю все так погано, що ніякого адмінресурсу не вистачить, щоб це компенсувати. Тоді, за Хэйлу, у опозиції є шанс скинути лідера в ході успішної революції, яка, втім, не обов’язково знаменує собою кінець патрональной політики. До тих пір, поки формальні інститути (особливо верховенство права) не запрацюють, переможець утримується у владі, тільки якщо успішно будує власну «піраміду», і процес повторюється знову…

Україна однією ногою вже вискочила з цього порочного кола. Євромайдан, на відміну від Помаранчевого, не вписується в теорію Хэйла, оскільки жодна з умов успішної революції (ретельно перевірених Хэйлом на досвіді всіх пострадянських країн) у нас не виконувалося. Тим не менш Янукович змушений був тікати. І, мабуть, це була остання «вертикаль влади» в історії України. На жаль, їй поки не прийшли на зміну формальні інститути, і коротко описана вище теорія дуже переконливо пояснює «парадокс Петра Олексійовича», на якому спіткнулися петровські реформи ще XVIII ст. Влада лідера «піраміди» несумісна з верховенством права тому, що варто передати повноваження вирішувати, кого страчувати, а кого милувати, зовнішнього, незалежного суду, як лідер цієї влади позбавляється, і «піраміда» розсипається. Саме тому незалежний суд — це останнє, на що погодиться з доброї волі не тільки Петро Порошенко, але і будь-який представник старої еліти, що вміє управлятися тільки з інструментами «патрональной політики» і який інвестував безліч ресурсів в побудову своєї особистої «піраміди».

Як не парадоксально, але з обранням позасистемного президента Україна отримала унікальний шанс визволити і другу ногу з болота патронализма. Володимир Зеленський не має ні скільки-небудь потужної власної «пірамідою», ані вміннями, потрібними для її побудови, ані навичками управління такими структурами і з допомогою таких структур. Керувати старими методами він просто не здатний. Можна, звичайно, залишитися «англійською королевою»; можна скористатися люб’язно наданими чужими послугами готової «піраміди», але тоді її голова, а не обраний президент, буде фактичним главою держави. Ні першого, ні другого ніякий президент, а вже поготів молодий, популярний і амбітний, бажати не може, а якщо й погодиться на такий розклад, то лише тимчасово. Зеленський ясно показав, що збирається вирішувати в країні навіть більше, ніж дозволяє Конституція, при цьому найбільш розстановкою жменьки особисто відданих йому людей переконав, що «маріонеткою Коломойського» бути теж не збирається, — наскільки це вдасться в його становищі. Йому залишилося довести лише те, що він здатний управляти по-іншому, та й взагалі здатний керувати.

У той же час, обираючи недосвідченого в пострадянській політиці молодої людини без скільки-небудь значного кадрового резерву, народ України дав йому в руки інструмент управління — формальний: парламентська більшість. Як би натякаючи, що можна керувати, і навіть при великому бажанні — одноосібно, без звичних патрональних інструментів. Знехтувавши стримування і противаги, виборець створив умови, в яких президент може будувати їх сам на системному, інституційному, рівні без безпосередньої небезпеки для себе особисто. Це здебільшого усуває описаний вище конфлікт інтересів стосовно верховенства права: у Зеленського немає власної «піраміди», йому нема чого втрачати, а він може знайти якщо не повномасштабну самодержавну владу, то хоча б формальні важелі впливу на долю країни, які, чим чорт не жартує, можуть дозволити залишитися в Історії.

Як уже доводилося писати, наступний пункт інтересів президента — стати арбітром над олігархами. За прикладом Кучми, але вже за допомогою формальних інститутів, спираючись на народну підтримку. Для цього і перше, і друге потрібно, звичайно, радикально зміцнити. Чому? Реформами, інших способів немає. Захід охоче допоможе в інституційних реформах, особливо судової, без якої всі інші не працюють. Вони ж, як свідчить досвід Грузії, так і наш — з патрульної поліцією і центрами надання адміністративних послуг, можуть дуже допомогти в зміцненні популярності: люди цінують не лише економічний добробут, але і правову захищеність, ефективну доброзичливу влада, а особливо публічні страти корупціонерів… Втім, і з економічними реформами не все погано, оскільки Зеленському і тут пощастило, — більшу частину найпопулярніших виконали попередники, а ось з популярними у них не склалося, так як вони були дуже непопулярні у вузьких колах, одна тільки скасування заборонного акцизу на старі автомобілі чого вартий… Так що попередники залишили у спадок Зеленському як раз те, що потрібно популіста, і в даному контексті це не лайка.

Можна здогадатися, що олігархам такі реформи будуть не дуже-то по серцю, але арбітр може запропонувати їх як частину переконливою дорожньої карти переходу до правової держави з рівними правилами гри, де капіталізація великого бізнесу зросла б в рази, а його власники отримали б куди більше привабливий статус у світі. Кожен із провідних олігархів окремо каже, що не відмовився б від такої пропозиції, але якщо і інші в тих же умовах. Звичайно, при «патрональной політиці» це неможливо, у всякому разі надовго: навіть якщо б раптом нізвідки з’явився ідеальний всемогутній і справедливий «Тато», його каденція не вічна, прийде наступник і все перекроїть, плавали, знаємо… Зате описаний вище пакет формальних методів управління та верховенства права — це як раз той безособовий і вічний арбітр, який на практиці вже забезпечував такий «перехід» і для європейських аристократів-бандитів, і для американських баронів-розбійників.

Виграють при цьому всі або майже всі: президент входить в Історію, для народу закінчується епоха бідності і беззахисності, багаті стають ще багатшими… Постраждають лише ті, хто сьогодні живе виключно грабунком, за що будуть принесені в якості ритуальної жертви на вівтар боротьби з корупцією, щоб іншим неповадно було. З горезвісної «невідворотністю покарання» такий підхід, звичайно, не дуже дружить, але її все одно неможливо досягти, коли кругом одні злочинці, чи не так? Можна розглядати його як перехідний від виборчого правосуддя за принципом «лояльності» до повноцінного верховенства права, яке, до речі, в один день все одно не виникає…

Однак все це може трапитися при одному найважливішому умови: нормальний пацан з криворізького 95-го кварталу Вова Зеленський, завдяки своїй праці, артистичному таланту, здібностей бізнесмена і неймовірно сприятливому збігу обставин несподівано для самого себе вознісся на пост глави сорокамиллионного держави, повинен усвідомити свою відповідальність перед історією до такої міри, щоб вилізти з власної шкіри і зайнятися інституційним будівництвом. Відвернутися від тих методів, які допомогли йому досягти успіху, і навчитися тому, чого він ніколи толком не робив. Іншими словами, вискочити «за прапорці», в’їдаються в кров і плоть.

Сценарій «загороди»

Якщо не вийде, то описаного райдужно-позитивним сценарієм є альтернатива: залишитися біля розбитого корита, а то й стати козлом відпущення за гріхи Коломойського. Якщо Зеленський продовжує покладатися на особисті стосунки, робити ставки на окремих людей, а не інститути, швидше за все, він не зможе отримати реальну владу, відповідно, стати арбітром і виконати описаний вище план. Йому доведеться виконувати «хотілки» Коломойського, володіє видатною, навіть за мірками пострадянських олігархів, схильністю до ризику, таким же видатним «его» і відсутністю почуття міри (сподіваюся, ніхто не забув збройних добробатовцев з броньовики під «Укрнафтою»?). З таким партнером-патроном проект «президент — слуга», швидше за все, закінчиться приблизно так само, як «Аеросвіт», ФК «Дніпро» або той же Приватбанк…

Цьому будуть сприяти численні помилки, неминучі в умовах відсутності реальних стримувань і противаг, багаторазово посиленого недосвідченістю (і невіглаством) більшості членів команди, турборежимом і лобістськими віяннями. Частина з них стануть фатальними, або ж вони просто накопичаться, перевищивши критичну масу. Провісники цього — масові протести, які вже почалися: ветерани протестують проти АТО розведення військ, підприємці — проти касових апаратів… А адже попереду такі засадничі речі, як земельна реформа і врегулювання в Донбасі, за яким ніякі закони ще не прийняті, і де потрібно буквально пройти між крапельками, щоб не наламати дров. Та й олігархи без арбітра почнуть грабувати все, до чого зможуть дотягнутися, — а це шлях до економічної катастрофи за тим же сценарієм, що в 1998-му і 2014-м. Мегафракції вони розтягнуть по своїм «квартиркам», але домовитися ні про що конструктивному все одно не зможуть, як не змогли за попередні двадцять з гаком років.

Все це закінчиться черговою кризою, з якого, в свою чергу, є три виходи.

1. Помірно-оптимістичний: «під дулом пістолета» наш президент таки вискакує «за прапорці» і починає краще пізно, ніж ніколи, діяти за позитивним сценарієм. Проте вже без рейтингу відносно здорової економіки, запасу часу і більшості в Раді… Може, щось з цього і вийде, але навряд чи, скоріше, ситуація скотиться до двох інших варіантів.

2. Помірно песимістичний: дострокові вибори — змітаємо все з шахової дошки і починаємо по новій. Зеленський на них переможе чи, швидше за все, маятник хитнеться в порядку своєрідного «термідора» назад до когось із «старих». Звичайно, старий кінь борозни не псує, але й глибоко не оре, однак спокій нам тільки сниться: за пару місяців «старі», як і належить, покажуть, що нічому не навчилися і нічого не забули, і карусель закрутиться по новій, але це буде вже інша історія, за горизонтом якихось осмислених прогнозів.

3. Катастрофічний: переворот, досить імовірно, військовий. З тепер вже справжньою хунтою, репресіями та «наведенням порядку». Звичайно, ніяка диктатура в сучасній Україні неможлива, але спроба встановити абсолютно не виключена: запит у частини суспільства є, а виконавці якщо не знайдуться серед радикалів, то північний сусід підкине. І оскільки першою реакцією на таку спробу буде повне неприйняття з боку мінімум половини країни, в тому числі і збройної частини населення, це означає і всамделишнюю громадянську війну. Бінго! Привід для абсолютно легітимного вторгнення (або іншої форми збройного втручання) готовий! Зауважимо, правда, що Путіну, як неодноразово заявляли його ідеологи, не потрібна вся Україна: достатньо тієї частини, яка входила до складу Російської імперії (без Галичини, Буковини і Закарпаття), а може бути, вистачить і «Новоросії», тільки, правда, з сакральним Києвом, матір’ю міст руських…

Звичайно, Кремль може будувати будь-які сценарії, але вони просчитываемы, а його вплив в Україні обмежено. І поки жодна сила, крім, звичайно, штатної «п’ятої колони», не була зацікавлена в їх реалізації, ми могли почувати себе у відносній безпеці, бо ця сама «п’ята колона» нечисленна (не більше 15% виборців), в основному представлена старшим поколінням і отпетыми патерналистами. Її поводирі не хочуть ніяких заворушень, їм, як і їх попередникам комуністам, цілком комфортно в образі вічного опозиції, не прагне стати реальною владою: кричати гасла і пиляти кремлівські подачки; їм зовсім не хоче йти в окопи. Медведчуківські телеканали, звичайно, гадять щосили, але їх вплив, як показали вибори, досить обмежена і буде передбачувано скорочуватися. Тим більше що Зеленському вже не потрібен одіозний спаринг-партнер у проросійської частини політичного спектру, він швидше сам готовий спробувати вмовити цю частину електорату.

Однак у ворога з’явилися несподівані ситуативні союзники на протилежному фланзі. У всякому разі, не тільки Остап Дроздов заявив, що російськомовних українських патріотів не буває, тобто особисто я, що пише ці рядки, не існую. Деякі куди більш впливові лідери громадської думки теж повели мову про відторгнення. Зокрема, колись дуже шановний Віталій Портников, якому не можна відмовити ні інтелектом, ні в розумінні того, що і навіщо він вимовляє, виступив з відкритим закликом до розколу політичної нації, виникнення якої, нагадаю, стало саме тим «чорним лебедем», який врятував Україну від ворожої «Новоросії». Але через п’ять років виявилося, що ця нація в більшості своїй «не дозріла» до того, щоб об’єднатися під керівництвом мудрого вождя з гаслом, гідним XVII ст., закрити очі на корупцію та інші неподобства і дружними рядами піти будувати обложену фортецю. Причому розкол країни по лінії ідентичності цілком влаштовує і Путіна, а використання сили ворога проти нього самого — це принцип улюбленого ним дзюдо. Так що збіг інтересів очевидний… зокрема, для обох сторін при цьому стає логічним дружно наближати описаний вище криза з прицілом на катастрофічний сценарій, що і спостерігається. Дуже хотілося б побачити переконливі докази нереальність таких домислів, але поки, на жаль, пазл складається саме в цю сторону.

На жаль, разом ці дві потужні сили таки здатні взяти Україну в «котел». Хто ж може їм перешкодити? Найбільше в цьому зацікавлений, звичайно, сам Зеленський, але поки він швидше частина проблеми, а не рішення. Для того щоб стати «президентом на 100%», йому і в цьому питанні потрібно вискочити «за прапорці». Зокрема, відмовитися від ключової ідеї «миру». Хоч вона, за даними соцопитувань, і дорога двом третинам виборців, але співвідношення сил не дозволяє сподіватися на будь-який варіант світу, прийнятний для України. У кращому випадку це може бути безстрокове перемир’я за типом придністровського, однак поки Зеленський подібний компроміс рішуче відкидає…

Між тим тільки спроба погодитися на «особливий статус», амністія бойовиків, легітимні вибори пушилиных і губаревых та інші, м’яко кажучи, суперечливі пункти Мінських угод чреваті тим самим переворотом. Звичайно, підписував їх ще Порошенка, але він упирався ногами і руками, коли його в цю капитулянтскую пастку тягнули, так і йому, коли дійшло до справи, довелося нелегко (пам’ятаєте бойову гранату під Радою?). А адже Зеленському точно не пробачать те, що прощали попереднику… В цьому сенсі згадані умови — це насправді частина кремлівського плану дестабілізації, і залишається тільки сподіватися, що розумні люди в оточенні нинішнього президента прорахували цей план і продумали шляхи обходу пастки. Однак він теж лежить через «прапорці», бо всі шляхи-доріжки всередині загону загоничі прекрасно знають, і тут їх обскакати не вийде, — вся надія тільки на добре прораховану креативність в поєднанні з рішучістю…

Нарешті, нікуди не подівся третій виклик: реформи проти відкритості. Втім, поки розколи в суспільстві створюють псевдореформи. Зокрема, «Слуга народу» втратила хороший шанс стати партією середнього класу, коли повелася на вмовляння лобістів та податківців і почала з детінізації, а її в свою чергу — з ФОП. Те, що це економічно не виправдано, неефективно досягнення проголошених цілей, убивчо для чесних підприємців, а також для справжньої реформи податкової і т. д., сказано (в тому числі мною) чимало, але це не тема цієї статті. В даному контексті важливо, що одним розчерком пера під законопроектом №1073, перетворив його в закон №129, Володимир Олександрович відновив проти себе мінімум півтора мільйона людей — самих ФОП, членів їх сімей, найманих працівників і співчуваючих. І при цьому ні він сам, ні Україна не придбали нічого, ні зараз, ні в майбутньому. А попереду ще анонсована земельна реформа, яка теж розколює суспільство. І якщо дійсно хотіти щось змінити, то незадоволених нестачі не буде…

Наші західні друзі часто з гіркотою кажуть, що в Україні постійно тільки одне: вона ніколи не упустить шансу втратити шанс. Якщо дивитися на «лідерство», яке багато хто вважають чи не головною запорукою успіху, то, озираючись назад, можна сказати, що своїм шансом сповна скористався хіба що Кучма. Так, як він його розумів, звичайно. Про Януковича краще б промовчати: хоча він свій шанс збагатитися використовував на повну котушку, шанси країни при цьому різко скоротилися. Кравчуку незалежність дала можливість побудувати майже з нуля країну, а він побудував «хатинку». Помаранчева революція зробила гігантський шанс Ющенко, як виявилося, він поняття не мав, що з ним робити. Революція Гідності дала шанс Порошенко, — він (втім, не він один) зумів зробити «більше, ніж за попередні 25 років» (це перебільшення, звичайно, але дійсно в дечому чимало), однак уперся в стелю своїх бажань і можливостей і був зметений Історією. Зеленському виборці, які поставили на «внесистемное», але розкручене нове обличчя, вручили небувалу в Україні концентрацію влади. Чи зуміє хоч він вирватися «за прапорці», скористатися шансом, щоб розірвати ганебну традицію? Аналіз перших місяців його президентства говорить про те, що поки, на жаль, раціональність не перемогла звички і упередження, так що цей шанс теж ризикує бути втраченим. Адже з урахуванням усього сказаного вище, він може виявитися останнім…