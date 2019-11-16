Радник Зеленського Єрмак — зрадник, що працює на Кремль, — Піонтковський

Зеленський оточений трьома заклятими ворогами України, які працюють на інтереси Путіна.

Судячи з вчорашнього виступу Путіна, зустріч в нормандському форматі нічого доброго Україні не принесе. Він твердо має намір провести свій план по вталкиванию ракової пухлини ОРДЛО до складу України, нічого не змінюючи. Тобто створити на території української держави легалізований військовий плацдарм для подальшого розширення окупації. Ніякі інші варіанти розвитку подій його не влаштовують. Путін ясно висловив свою позицію, і після цього необов’язково їхати в Париж, щоб почути її особисто.

Такі оцінки озвучив напередодні ввечері для «Нового часу» відомий російський політолог (який проживає в США) Андрій Піонтковський.

Я із задоволенням спостерігаю, як в українському політичному класі і загалом, як мені здається, зріє неприйняття цього сценарію і відмова від фактичного приєднання України до ОРДЛО. Все більше підтримки отримує план, вперше системно представлений в парламенті лідером партії «Голос» Святославом Вакарчуком.

Це не самий чудовий варіант, але найменш найгірший — я говорив про замороження конфлікту з лютого 2015 року. Відразу після підписання Мінських угод — цієї пастки так званого відновлення територіальної цілісності, а насправді плану розширення окупації України.

Мені здається, що тепер ця думка починає превалювати. Практично його висловлює, хоч поки що дуже обережно, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко.

Чи змінить свою думку сам Зеленський — це для мене велика загадка. Справа в тому, що найбільш близькі до нього люди… А це Коломойський, який пропонує продати Україну за $100 млрд, його адвокат і спільник у всіх злочинних справах Богдан, а також людина, якого я вважаю свідомим зрадником України — Андрій Єрмак.

Останній, як кажуть на свідченнях у Конгресі, не соромлячись, пояснював американським дипломатам, чому нова влада бореться проти «партії війни». Він показував якісь фотографії своїх родичів, зі страшним емоційним напруженням розповідаючи про їх загибель на війні, і що він ненавидить Порошенко, бо він, а не Путін, перший винен у війні.

Це — зрада, а махати фотокартками — стандартна чекістська вербування. Мені це нагадує, як Путін вербував президента Буша, розповідаючи зворушливу історію про хрестику, освяченому на Святій Землі, який він врятував під час пожежі на своїй дачі.

Іншими словами, Зеленський оточений трьома заклятими ворогами України, які працюють на інтереси Путіна. І це ще питання, чи вдасться іншим — керівництву, парламенту, суспільству — як-то звільнити Зеленського від такого впливу.

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За останні півроку стався грандіозний обвал зовнішньополітичних позицій України. Повернення Росії в ПАРЄ, дружба і догоджання Макрона з Путіним, спроба Трампа заморозити військову допомогу, його запрошення Путіна на G7, відновлення будівництва Північного потоку-2 — багато всього сталося. Глобальні тенденції, говорите?

Але ще навесні цього року Україна мала блискучі позиції. А потім, під час виборчого періоду, російські, а також українські ЗМІ, захоплені Медведчуком і Коломойським, синхронно поширювали міфи про «партії війни». Нібито всі ці чотири роки їй було українську державу.

І я знаю, якою удар тут, у Вашингтоні, це завдає друзям України. Адже якщо українці самі говорять, що їхня країна весь цей час була «партією війни», тоді звісно, що посилюються позиції всіх тих, хто завжди був проти допомоги Україні.

Зеленський був не самим активним учасником цієї гри, а пішаком, але від його імені ці зради творили Коломойський, Богдан і Єрмак. Думаю, що він може повернутися на патріотичні позиції хіба що з міркувань особистої безпеки. Тому що план Путіна абсолютно ясний, і коли Зеленський поїде в Париж, то з нього будуть вичавлювати максимальна кількість поступок, кроків за об’єднання з ОРДЛО, практичну капітуляцію України щодо проведення виборів і т. д. А коли він повернеться з Парижа, підписавши ці угоди з Путіним, це викличе масовий протест, бо він вже наростає. Новий Майдан, по суті.

Що стосується Донбасу, то тут політика Росії зміниться порівняно швидко — відразу після смерті Путіна. Фізичної чи політичної. Росія піде з Донбасу, а з Криму піде дещо пізніше — після розпаду Російської імперії в цілому.

Але якщо цей конфлікт не заморозити, то він пошириться на всю Україну. Зрештою, це 7% території, а на 92% можна вести реформи і просувати європейську траєкторію розвитку країни.

Це нова українська група все повторює свій обман: за нас проголосувало 73%. І, мовляв, саме стільки людей вимагають світу. Правильно, але ці 73% не вимагають возз’єднання з ОРДЛО — вони хочуть припинити загибель українських солдатів і мирних жителів на лінії зіткненні вогню. Тому якщо Зеленському і вирушати на зустріч в нормандському форматі, то лише з однією метою: умовити Францію, Німеччину допомогти домогтися цього перемир’я на лінії вогню.

Усі ці вбивства-перестрілки свідомо провокуються з російською країни, щоб чинити тиск на українське керівництво і суспільство. Зупинити загибель людей не хочуть 73%, а всі 100% українців — й виконати цю народну вимогу можна тільки заморожуванням конфлікту.