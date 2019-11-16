У Дніпрі пограбували поліцейську, воевавшую на Донбасі

У Дніпрі затримали чоловіка, який проник у квартиру поліцейської та учасника бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Злочинець відкрив пластикове вікно у житло 36-річної співробітниці поліції і пробрався всередину. Він вкрав телевізор, ноутбук, ювелірні вироби та нагороди учасника бойових дій, що належать потерпілій. Вона звернулася в поліцію із заявою.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 33-річний місцевий житель, який раніше неодноразово потрапляв у поле зору поліції: за грабіж, домашнє насильство, водіння в нетверезому стані і п’яні дебоші. Украдене чуже майно злодій на таксі довіз до найближчого ломбарду і здав.

Поліцейські затримали чоловіка. При огляді виявили при ньому оснащений пістолет, який передано на експертизу. Слідчі дії проведені за місцем проживання зловмисника, а також в ломбардному відділенні. Серед вилучених речей — майно, вкрадене в поліцейській, в тому числі — її бойові нагороди.

В порядку ст. 208 КПК України зловмисник затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового утримання. За крадіжку чужого майна, вчинений з проникненням у житло, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.