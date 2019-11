71 рік. Принц Вільям і принц Гаррі зворушливо привітали батька з днем народження (фото)

У четвер, 14 листопада, спадкоємцю британського престолу принцу Чарльзу виповнюється 71 рік.

Зворушливо привітали батька його сини принц Вільям і принц Гаррі з родинами. На офіційних сторінках герцога Кембріджського і герцога Сассекського опубліковані привітання принцу Чарльзу і фотографії, на яких він сфотографований з молодшими внуками — принцом Луі і Арчі.

«Бажаємо щасливого дня народження», — написали герцог і герцогиня Кембриджські.

«З днем народження, принц Уельський — сер, тато, дідусь», — написали герцог і герцогиня Сассекські.

В офіційному Twitter королівської родини Великої Британії також опублікували привітання: «Бажаємо принцу Уельському щасливого дня народження!». До привітань додали дві світлини, на яких він зображений у віці 70 років і немовлям на руках у батька, принца Філіпа.

Wishing The Prince of Wales a very happy birthday!#HappyBirthdayHRH @ClarenceHouse pic.twitter.com/s3fUOJq4uv

— The Royal Family (@RoyalFamily) 14 листопада 2019 р.

У свій день народження принц Чарльз перебуває з робочою поїздкою в Індії. Вранці йому піднесли приємний сюрприз на прийомі в Британсько-азіатському трасті в Мумбаї. Школярі подарували йому великий святковий торт і вітальні листівки.

