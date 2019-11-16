В Карпатах нашли остатки немецкого самолета Юнкерс-52 (видео)

Находку обнаружили на расстоянии нескольких километров от горнолыжного курорта «Буковель».

Журналистам общественного телевиденья член группы поиска самолетов со Львова Андрей Риштун рассказывает:

«В Карпатах лежит еще много ненайденных самолетов со времен войны», — таким был ключевой месседж моего отчета по поиску самолета Юнкерс-88 круг горы Яйко Илемское, Долинский район. И многие относилось к этому утверждению скептически. Мол: «Вам чисто случайно повезло найти один самолет! Вот и радуйтесь, все они давно уже сдали на металл местные «вуйки»». Но не прошло и полгода, как Андрей Кирянов дал наводку на Ярослава и еще на один самолет, на этот раз Юнкерс-52 у Буковеля».

Поисковики зная ориентировочное место самолета отправились на его поиски. Несколько часов и находка была обнаружена. К сожалению, время очень сильно поработало над самолетом поэтому это уже только обломки от него.

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: novosti-n.org