В Финляндии браконьер заплатит 7,5 тысяч евро за одну рыбу

Ожидается, что судебный прецедент будет способствовать искоренению незаконной ловли.

Об этом пишет yle.fi.

Суд впервые приговорил браконьера выплатить государству исключительно крупную сумму за незаконную ловлю находящегося под угрозой исчезновения озерного лосося. Уездный суд Северной Карелии приговорил мужчину 1980 года рождения выплатить компенсацию за пойманную рыбу, признав его виновным в нарушении Закона о рыболовстве. Суд оценил редкую рыбу в 7510 евро.

Мужчина выловил в местечке Лиекса в Северной Карелии озерного лосося длиной 84 см. Браконьер не придумал ничего лучше, как похвастаться своим уловом в соцсетях, после чего и был задержан. Мужчина признался в содеянном в суде.

Браконьер получил приговор в соответствии с новым законом о рыболовстве, вступившем в силу в начале мая. Раньше, например, за незаконную ловлю озерного лосося практически не наказывали, потому что размер компенсации не был определен законом.

Теперь цена озерного лосося Сайма определена – согласно решению суда, одна рыба обойдется любителям незаконной рыбалки в семь тысяч евро. Можно с уверенностью сказать, что это самая дорогая рыба, когда-либо пойманная в Финляндии.

– Решение суда стало важным прецедентом. Это откроет глаза многим рыбакам, – заявил ведущий специалист по рыболовству из регионального центра окружающей среды Тимо Турунен.

Он верит, что строгое наказание поспособствует искоренению браконьерства в Финляндии.

: inshe.tv