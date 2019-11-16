Лилия Ребрик похвасталась стройными ножками в наряде в украинском стиле

Лилия Ребрик относится к знаменитостям, которые любят одеваться в украинском стиле. В гардеробе звезды можно найти не только традиционные вышиванки и платья с вышивкой.

Популярная украинская ведущая Лилия Ребрик поделилась с подписчиками новым постом. Теледива решила рассказать и на собственном примере показать, как девушкам ставить ножки, когда они сидят в короткой юбке.

«Этот пост сегодня посвящаю девушкам))! Извечная проблема: как составить свои длинные ноги, когда на вас короткая и обтягивающая юбка ?? Листайте фото и выбирайте свой вариант. Какая поза вам по душе? А может не садитесь вообще? Может я какой-то вариант пропустила?» – поинтересовалась у подписчиков звезда. Также Ребрик попросила поклонников выбрать, какая поза им больше по душе.

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Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 13 Лис 2019 р. о 10:23 PST

Отметим, что Лилия иллюстрировала пост своими снимками, которые были сделаны на ее рабочем месте – в студии телеканала «Украина». Для утреннего эфира ведущая на этот раз выбрала костюм в национальном стиле. Комплект состоял из блузы и мини-юбки с вышивкой.

Лилия продемонстрировала свои стройные ножки в разных позах и с разных ракурсов.

Фолловеры не остались в стороне от импровизированной фотосессии своей любимицы и осыпали Лилию комплиментами. Фанаты считают, что Ребрик очень идут вышиванки.

: hyser.com.ua