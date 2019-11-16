Даша Астафьева снялась в одних колготках в сетку

Даша Астафьева не перестает удивлять своих поклонников и подписчиков в Инстаграме результатами новых фотосъемок. Знаменитость не стесняется лишний раз показать публике свои «прелести». В этот раз ее откровенный образ сильно впечатлил поклонников.

На снимках 34-летняя модель запечатлена в одних колготках в сеточку с завышенной талией, рукавах-фонариках и бюстгальтере с колье. Лук довершают модные очки в форме кошачьих глаз и обувь на необычных каблуках.

Традиционно Даша не ограничилась одним кадром и разместила серию из нескольких снимков. Это дало возможность поклонникам рассмотреть любимицу более детально. Автором черно-белых кадров стала Дана Дубовая.

: u-news.com.ua