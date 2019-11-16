В Киеве пьяная компания на Opel лоб в лоб протаранила Audi (видео)

Утро в Дарницком районе Киева началось с лобового ДТП. На пересечении улиц Здолбуновская и Ревуцкого столкнулись автомобили Opel и Audi. В результате аварии медики с различными травмами госпитализировали одного человека.

Патрульные подозревают, что аварию спровоцировал пьяный водитель. Об этом сообщает Информатор.

Предварительная информация такова: около 04:00 Opel выезжал с улицы Ревуцкого на Здолбуновскую, однако что-то пошло не так. Автомобиль поехал по встречной полосе и на полном ходу влетел в лоб Audi. От удара по дороге разбросало запчасти машин, а пассажиру Audi потребовалась срочная помощь медиков. Его доставили в больницу.

Когда на место прибыли полицейские, то увидели, что из Opel буквально вывались компания мужчин. У них были признаки алкогольного опьянения. Нам они так и не признались, кто управлял автомобилем в момент ДТП. До приезда следственно-оперативной группы патрульным пришлось пристально следить за перемещением участников аварии, так как они постоянно норовили уйти по своим делам, как ни в чем не бывало. Детали происшествия устанавливают правоохранители.

: Новости Ю