В сети высмеяли провал Трампа едкой карикатурой

Американский президент Дональд Трамп принял предложение посетить торжество в честь 75-летия Дня Победы, которое пройдет в Российской Федерации. Слова главы государства вызвали резонанс в обществе и выставили его на смех забавной карикатурой.

Недавно Дональду Трампу было направлено приглашение от России о принятии участия в памятных мероприятиях ко Дню Победы. На что президент США ответил с интересом и пообещал пересмотреть свой рабочий график на этот период. Он заявил, что «с удовольствием» примет участие в юбилее Дня Победы.

Такой решение Трампа вызвало у американцев несколько неоднозначную реакцию, и некоторые даже не поленились нарисовать карикатуру по этому поводу. Один из пользователей изобразил большого полуголого Путина в темных очках, который надел на руку Трампа в качестве марионетки: «Ты марионетка» написано на карикатуре. Автор написал в ответ на сообщение издательства Reuters: «Почему бы и нет? Дональд является самым большим достижением Путина!».

Trump says he might attend Russia’s Victory Day events after Putin’s invitation https://t.co/klgJkmxiY3 pic.twitter.com/dVDVWbALVv

— Reuters (@Reuters) 8 листопада 2019 р.

