Відкривши ринок землі іноземцям, Україна може втратити свої землі: думка (відео)

Відкриття ринку землі в Україні супроводжується численними протестами та мітингами. Сьогодні більшість експертів схиляється до думки, що відкриття ринку землі іноземцям може потягнути для українців незворотні економічні та поілтичні процеси.

Так на думку засновиника компанії «Bednar FMT» – відкривши продаж землі – Україна втратить свої землі. Ця доля вже спіткала нашого сусіда Словаччину, тоді я к Чехія уникла цього і може слугуваи для нас прикладом.

Комерційний директор компанії «Bednar FMT» Ян Беднар.

«Очевидно, що ринок землі в Україні відкриється, однак досвід моєї країни такий, що Чеська Республіка не продавала землю роками, проте Словацька Республіка розпродала землю і зараз Словаччина належить іншим фермерським господарствам, переважно з Данії. Тисячі гектарів належать інвесторам, в той час як чеська земля належить своїм людям. Я думаю, так само має бути і в Україні, бо в іншому випадку ви втратите свій скарб!

Я говорив про досвід Словацької Республіки, де землі були розпродані іноземцям і зараз це величезна проблема, тому що всі гроші, вся продукція вивозиться з країни, а у словацьких руках немає нічого. Я рекомендую зберегти українську землю в руках українських фермерів! Це моя величезна рекомендація!»

: agro-business.com.ua